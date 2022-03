Kühn fordert: "Prunkstück Abwehr am Leben halten"

Der Rücktritt von Patrick Wiencek ist ein großes Thema rund um die deutsche Handball-Nationalmannschaft, schließlich hinterlässt der Routinier eine große Lücke. Julius Kühn sieht den Bedarf für noch mehr Teamarbeit in der Abwehr - und lobt explizit zwei Kollegen.

"Die Last muss auf mehrere Schultern verteilt werden. Patrick hat einen Riesenjob gemacht für die Nationalmannschaft, was den Innenblock-Bereich angeht", sagte der 28-jährige Rückraumspieler der MT Melsungen: "Es ist aber auch so, dass neue Leute hinterherkommen - und das sind keine schlechten Leute. Die Erfahrung habe ich schon im Training gemacht."

Auch bei der EM im Januar, als die schwer von Corona gebeutelte Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) Rang sieben erreichte, habe man gute Ansätze gesehen. "Simon Ernst macht das sehr, sehr gut, bei diesem Lehrgang ist erstmals Tim Zechel dabei und macht es auch echt gut im Innenblock", fügte Kühn an. Es gelte, die Verantwortung zu übernehmen und "das Prunkstück, das die Abwehr verbunden mit den Torhütern immer gewesen ist, am Leben zu halten."

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason bereitet sich aktuell in Kamen-Kaiserau auf die Länderspiele gegen Ungarn am Samstag (16.15 Uhr) in Gummersbach und am Sonntag (17.15 Uhr) in Kassel vor. "Ungarn ist eine Topnation", sagte Kreisläufer Jannik Kohlbacher: "Gerade in der Abwehr kommt da einiges auf uns zu."