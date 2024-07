Kühbauer versetzt Routinier-Duo zu den Amateuren

Mit Dietmar Kühbauer geht der Wolfsberger AC mit einem alten Bekannten als neuen Cheftrainer in die kommende Saison. Der hat in der Sommervorbereitung auch schon hart durchgegriffen und zwei routinierte Profis nun zu den Amateuren versetzt. Für Thorsten Röcher und Konstantin Kerschbaumer ist im Kader der Kampfmannschaft kein Platz mehr.

Auf 138 Pflichtspiele bringen es Thorsten Röcher und Konstantin Kerschbaumer Gemeinsem für die Profimannschaft des Wolfsberger AC. Doch mehr werden aller Voraussicht nach nicht mehr dazukommen. Denn Neo-Coach Dietmar Kühbauer teilte den beiden routinierten Profis in der Sommervorbereitung mit, dass er nicht mehr mit ihnen plane und sie künftig nur mehr bei den Amateuren in der Regionalliga Mitte zum Einsatz kommen werden.

"Klar bin ich enttäuscht. Ich hätte mit meiner Qualität von der Bank aus noch was anrichten können", sagt Offensivspieler Röcher der "Kronen Zeitung". Der gebürtige Niederösterreicher denkt deswegen aber an keinen Vereinswechssel und will seinen Vertrag in Kärnten erfüllen: "Ich will mein letztes Vertragsjahr professionell fertigmachen, schaue mich auch nicht mehr aktiv nach Klubs um." Bereits in der vergangenen Saison unter Kühbauer-Vorgänger Manfred Schmid kam Röcher nur mehr sehr sporadisch zum Einsatz und brachte es lediglich auf zehn Pflichtspiele ohne Torbeteiligung.

Boakye vor Absprung nach Frankreich

Das gleiche Schicksal erlebt nun auch sein Teamkollege Kerschbaumer, der im vergangenen Jahr ebenfalls nur zwei Pflichtspiele für die Kampfmannschaft der Wolfsberger absolvierte und fünfmal für die Amateure in der Regionalliga auflief. "Es ist nicht nur an mir und meinen Leistungen, sondern auch an verschiedenen anderen Punkten gelegen. Aber besser jetzt am Ende als in jungen Jahren", betont der 32-jährige Tullner, der sich im Gegensatz zu Röcher aber in diesem Sommer noch nach einer Alternative umsehen will: "Es ist hart. Aber ich bin dankbar für das frühe und ehrliche Feedback von Kühbauer. So ist es mir lieber als andersrum. Aber für meine Familie kommt nur was in Wien oder Niederösterreich infrage." Daher könnte es auch bei ihm zu einem Verbleib im Lavanttal kommen: "Es ist stark möglich, dass ich mein letztes Jahr hier bleibe."

Augustine Boakye soll hingegen schon recht fix vor dem Absprung stehen. Der offensive Mittelfeldspieler aus Ghana erlebte in der vergangenen Saison unter Ex-Coach Schmid seinen Durchbruch und brachte es in 26 Ligaspielen auf neun Tore sowie sieben Assists. Für ihn soll es nach Infos der "Krone" in Frankreich weitergehen, wo Erstligist AS St. Etienne offenbar in der Pole-Position um einen Transfer ist. Sein Ersatz könnte der ehemalige Admiraner Angelo Gattermayer sein, der sich aktuell als Testspieler bei den Wolfsbergern beweisen und um einen Vertrag vorspielen darf. Zuletzt lief er leihweise bei Zweitligist SKU Amstetten auf.