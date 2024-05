Kühbauer übernimmt wieder den WAC

Nach dem 3:1-Heimsieg gegen die WSG Tirol verkündete WAC-Präsident Dietmar Riegler, dass Didi Kühbauer wieder ins Lavanttal kommt.

Didi Kühbauer wird bald wieder in Wolfsberger Wäsch' zu sehen sein. GEPA pictures

Dietmar Kühbauer kehrt im Sommer als Trainer zu Bundesligist WAC zurück. Das gab Dietmar Riegler, der Präsident der Wolfsberger, am Samstag nach dem 3:1-Heimsieg über die WSG Tirol auf Sky bekannt.

"Schlussendlich hat mich die Erfahrung von Didi Kühbauer überzeugt. Wir sind uns sehr ähnlich in unseren Vorstellungen, wie wir in Wolfsberg Fußball spielen und den Verein weiterbringen wollen. Ich habe damals bei seiner Entlassung schon gesagt, dass er zurückkommen wird, wenn es einmal passt. Ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist", so Riegler.

Nach dem Abgang beim WAC coachte Kühbauer 2018 den SKN St. Pölten, seine größten Erfolge feierte er zwischen 2018 und 2021 mit Rapid, für das er auch als Aktiver gespielt hatte. Mit den Hütteldorfern wurde er zweimal Vizemeister und erreichte zweimal die Europa-League-Gruppenphase. Sein Abgang beim LASK nach Platz drei in der Saison 2022/23 war durchaus überraschend gekommen.

Schmid bleibt bis zum letzten Spiel

Kühbauer tritt die Nachfolge von Manfred Schmid an, von dem sich die Kärntner nach Saisonende trennen werden. Der 53-jährige Burgenländer Kühbauer arbeitete bereits zwischen 2013 und 2015 beim WAC, seit sein LASK-Engagement im Sommer 2023 endete, war er ohne Verein.

Noch mit Schmid bestreitet der WAC, der in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga auf Platz eins landete, sein Europacup-Play-off-Halbfinale am Dienstag (ab 19 Uhr LIVE! bei kicker) gegen die Wiener Austria. Auch ein mögliches Finale gegen den Fünften der Meistergruppe würden die Wölfe unter Schmid bestreiten.