Kügel wechselt von Ingolstadt nach Unterhaching

Julian Kügel bleibt der 3. Liga nach seiner ersten Profi-Saison erhalten, geht in der kommenden Saison aber für ein neues Team auf Torejagd. Der 27 Jahre alte Stürmer wechselt vom FC Ingolstadt zur SpVgg Unterhaching.

Nach sechs Jahren in der Regionalliga Bayern wechselte Julian Kügel nach dem Abstieg des VfB Eichstätt in die Bayernliga im vergangenen Sommer ins nahegelegene Ingolstadt. Beim FCI war der Stürmer ursprünglich für die ebenfalls in der Bayernliga antretenden Zweitvertretung vorgesehen - doch weil Kügel in der Sommervorbereitung überzeugte, wurde er noch im August mit einem Profivertrag ausgestattet.

27 Einsätze sammelte der 27-Jährige in der abgelaufenen Drittliga-Saison und konnte sich dabei zweimal in die Torschützenliste eintragen - erstmals gar bei seinem Profidebüt gegen den Halleschen FC (4:0). Nachdem er zwischenzeitlich im Frühjahr wieder aus dem Kader gerutscht war, durfte Kügel unter der Neu-Trainerin Sabrina Wittmann noch drei Einsätze zum Saisonabschluss sammeln.

Warme Abschiedsworte aus Ingolstadt

"Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal für die große Unterstützung bedanken, die ich hier vom ersten Moment an von allen Seiten erfahren habe", verabschiedet sich Kügel von den Schanzern. "Obwohl ich nur eine Saison im Trikot des FCI aufgelaufen bin, habe ich in dieser kurzen Zeit unfassbar viel erlebt. Wenn ich einen Moment herausheben müsste, dann wäre das sicherlich mein erstes Profi-Tor - und das nur wenige Tage nach der Unterschrift meines ersten Profivertrags."

Obwohl er den FCI nun nach nur einem Jahr wieder verlässt, hat Sportdirektor Ivo Grlic nur warme Worte für seinen scheidenden Schützling übrig: "Julian Kügel hat mit seinem großen Einsatzwillen alles für unseren Klub gegeben und sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Hier beim FC Ingolstadt 04 konnte Julian den Weg in den Profifußball gehen, den er nun in Unterhaching fortsetzen wird und wofür ihm die gesamte Schanzer Familie alles Gute wünscht."

"Er bringt alle Attribute mit, die wir von eine Stoßstürmer erwarten"

In Unterhaching freut sich Sportdirektor Markus Schwabl auf einen Stürmer, "der von seiner Art auf und außerhalb des Platzes super zu unserem Verein und dessen Werten passt. Er bringt alle Attribute mit, die wir von einem Stoßstürmer in unserem Spielsystem erwarten". Den 1,89 Meter großen Kügel, der einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2026 unterschreibt, habe laut Mitteilung der SpVgg die "familiäre Atmosphäre" in Unterhaching überzeugt. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen, um gemeinsam unsere Ziele zu erreichen."