Kübler und Jeong: Sinnbilder für Freiburgs Stärke

Lange hat Christian Streich mit der Rotation gewartet, aber in Nantes veränderte Freiburgs Trainer seine Startelf auf vier Positionen. Der Schachzug führte zum zehnten Sieg im 14. Pflichtspiel, zwei Akteure stachen heraus.

Aus Frankreich berichtet Carsten Schröter-Lorenz

Rund um den Sport-Club herrscht seit Saisonstart fast nur strahlender Sonnenschein, doch Lukas Kübler hat auch einige dicke, graue Wolken gesehen. Der erfahrene Rechtsverteidiger hatte seinen Platz in der Elf über die Sommervorbereitung zwar verteidigt, verletzte sich aber schon nach den ersten zwölf Saisonminuten im Pokalspiel in Kaiserslautern. Ein Muskelfaserriss im Oberschenkel zwang ihn zur Pause. Auch danach musste der 30-Jährige zuschauen, wie Talent Kiliann Sildillia (20) in zwölf Startelfeinsätzen fast immer überzeugte.

Streich gewährte dem in der Liga noch gar nicht eingesetzten Kübler in Piräus und gegen Nantes nur zwei Kurzeinsätze in der Europa League - bis zum gestrigen Donnerstagabend. "Durch die ärgerliche Verletzung am Anfang der Saison musste ich mich lange gedulden. Die Mannschaft hatte Erfolg, so ist das im Fußball", sagte Kübler nach dem 4:0-Sieg in Westfrankreich: "Es hat mich gefreut, dass ich wieder von Anfang an spielen konnte."

Und wie er spielte. Immer wieder schaltete sich Kübler gewinnbringend ins Offensivspiel ein und sorgte so für die wichtige Führung, nachdem Nantes zweimal Aluminium getroffen hatte. "Wir wussten, dass wir Verlagerungen spielen können, weil Ritsu Doan im Halbraum eine Bedrohung darstellt. Das haben die Jungs gut umgesetzt", kommentierte Streich Küblers Treffer, dem ein Diagonalball von Matthias Ginter auf Christian Günter und ein Doppelpass des Linksverteidigers mit Vincenzo Grifo vorausging.

Streich freut sich für Kübler

Streich weiß um Kübler Lage: "Es ist schwierig. Aber er hat gearbeitet, war fleißig und konnte deshalb 90 Minuten durchspielen. Das ist die Basis, wenn du weniger machst im Training und den Kopf in den Sand steckst, wirst du spätestens im Wettkampf bestraft, wenn du gegen einen Gegenspieler wie Moses Simon spielst." Den schnellen Außenstürmer des FC Nantes hatte Kübler weitgehend im Griff, war insgesamt der beste Freiburger. Streich: "Das hat er super gemacht, das freut mich total für ihn."

Kübler, der früher oft von heftigem Verletzungspech gebeutelt wurde, vorige Saison aber 29 Bundesliga-Einsätze absolvierte, war vor allem wegen einer Tatsache glücklich: "Das Tor ist mir nicht so wichtig. Natürlich fühlt es sich sehr gut an und es ist schön, dass ich der Mannschaft damit helfen konnte. Aber das Wichtigste ist für mich, auf dem Platz zu stehen und gesund zu sein."

Erstmals Rotation in größerem Stil

Als zuletzt sechsmal in Serie dieselbe Elf begann, blieb Kübler und einigen Teamkollegen nur die Hoffnung auf Rotation - die Streich nun erstmals in größerem Stil durchführte. "Es ist schön für die Spieler, die reinkommen, dass wir trotzdem Erfolg haben und wichtig für den Trainer zu sehen, dass er rotieren kann", meint Kübler. "Man sieht in jeder Trainingswoche, wie hoch das Niveau ist, dass wir uns gegenseitig pushen. Es ist unser großes Plus, dass sich keiner hängen lässt oder beleidigt ist", lobt Ginter. Dieses Verhalten mündete auch im erfreulichen Auftritt von Woo-Yeong Jeong. Der Zehner stach im Quartett der Startelf-Neuling ebenso heraus, während Yannik Keitel einen stabilen und Nils Petersen einen engagierten, offensiv aber glück- und harmlosen Auftritt zeigte.

"Woo-Yeong hat 25 Minuten gebraucht, dann wurde er immer ballsicherer. Das ist toll, am Ende macht er das Tor, weil er sieht, dass Gregerl aufs Tor schießt und durchläuft", lobte Streich den Südkoreaner, der vor seinem Tor zum 4:0 bereits das wichtige 2:0 von eben diesem von allen "Gregerl" genannten Michael Gregoritsch aufgelegt hat. Jeong, vorige Saison mit fünf Toren und zwei Assists in 32 Bundesliga-Auftritten ebenfalls Stammkraft, hatte bisher einen ähnlich schweren Stand wie Kübler. In der Liga wurde er achtmal eingewechselt (eine Vorlage) und bei den einzigen Startelfauftritten im DFB-Pokal und in der Europa League gegen Qarabag zeigte er schwache Leistungen.

Rotiert Streich gegen die Bayern zurück?

Nun stellt sich die spannende Frage, ob Streich für das Topspiel in der Liga bei den Bayern zurückrotiert. Vieles spricht dafür, allerdings sind speziell für Jeong die Chancen auf einen weiteren Einsatz erhöht. Sein zuletzt dreimal als Torschütze erfolgreicher Konkurrent auf der Zehn, Daniel-Kofi Kyereh, fehlte in Nantes wegen muskulärer Probleme im Kader. Auch sein Einsatz in München ist laut Streich gefährdet. Für die zentrale offensive Rolle ist auch Rückkehrer Lucas Höler ein heißer Kandidat.