Kucherovs vierter Dreierpack - Seider liefert 21. Assist

Nikita Kucherov ist noch nicht lange zurück auf dem Eis - und hat nun wieder die erste Duftmarke gesetzt. Nationalspieler Moritz Seider musste derweil mit seinem Team eine Niederlage einstecken.

Erst am vergangenen Donnerstag feierte Kucherov sein Comeback, wegen einer am 16. Oktober erlittenen Verletzung an der unteren Körperhälfte hatte er vorher gleich 32 Spiele verpasst. Und so richtig angekommen nach seinem Comeback ist der Stürmer jetzt, denn nun gelangen ihm seine ersten Treffer.

Beim klaren 6:1 der Tampa Bay Lightning gegen die Buffalo Bills waren es gleich deren drei Tore von Kucherov. Der 28-Jährige erzielte damit seinen vierten Dreierpack in der NHL und unterstrich, dass der Titelverteidiger mit ihm wieder eine Waffe im Kader zurück hat.

21. Assist für Seider

Nationalspieler Moritz Seider hat auch mit seinem 21. Assist der NHL-Saison die dritte Niederlage in Folge für die Detroit Red Wings nicht verhindern können. Der 20 Jahre alte Abwehrspieler leistete im Spiel gegen die San Jose Sharks die Vorarbeit zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, am Ende verloren die Red Wings jedoch 2:3 nach Verlängerung.

Stützle auf der Coronaliste

Ein weiterer Nationalspieler muss erst einmal pausieren: Tim Stützle steht auf der Coronaliste der NHL. Das teilte sein Team, die Ottawa Senators, am Dienstag (Ortszeit) mit. Der 19-Jährige aus Viersen fehlt damit mindestens für fünf Tage. Wegen mehrerer Coronafälle in den eigenen Reihen und bei Gegnern in den vergangenen Wochen hat die Mannschaft aus der kanadischen Hauptstadt seit dem 18. Dezember nur eine Partie bestritten in der National Hockey League: das 0:6 gegen die Toronto Blue Jays am 1. Januar. Seither sind drei weitere Spiele abgesagt worden, am Donnerstag sollen die Senators gegen die Calgary Flames spielen. Diese Partie verpasst Stützle sicher.

Mit den seit Ende Dezember angepassten Regeln kann ein positiv getesteter Spieler schon nach fünf Tagen aus der Quarantäne, sollte er geimpft und symptomfrei sein und negativ getestet werden. Angaben dazu, wie es Stützle geht, machten die Senators nicht.