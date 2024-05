Kubanischer Nationalspieler setzt sich bei Norca-Meisterschaft ab

Kuba hat das Ticket für die Handball-WM 2025 gelöst, sechs Siege feierte das Team bei der Meisterschaft für Nordamerika und die Karibik in der vergangenen Woche. Doch die Freude wird überschattet, denn ein Spieler hat sich im Turnierverlauf abgesetzt.

Dabei geht es um Omar Toledano, der 29-Jährige wird zwar auf den offiziellen Spielberichten bis zum Finale geführt, hat aber schon an den letzten beiden Partien des Turniers, jeweils gegen Gastgeber Mexiko, schon nicht mehr mitgewirkt und fehlte bereits beim Abspielen der Hymnen.

Gestartet mit vier Toren zum Auftakt gegen Puerto Rico und insgesamt nur acht Turniertreffern aus insgesamt vier Partien wurde der Linkshänder am Ende als bester Rechtsaußen ins All-Star-Team gewählt. In den kubanischen Medien geht man davon aus, dass Toledano sich versucht vom Spielort Mexiko City an die Südgrenze der USA abzusetzen.

Der 29-Jährige war seit Jahren Stammspieler der kubanischen Auswahl, nahm mehrfach an der IHF-Meisterschaft der Entwicklungsländer und auch der Meisterschaft für Nordamerika und die Karibik teil.