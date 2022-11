Kubacki zum Zweiten - Kein DSV-Adler in den Top Ten

Dawid Kubacki hat auch das zweite Springen von der Großschanze in Wisla für sich entschieden. Die deutschen Springer verpassten wie am Vortag die Top Ten.

Auch beim zweiten Springen im polnischen Wisla sind die deutschen Skispringer deutlich ohne Podestplatz geblieben. Team-Weltmeister Karl Geiger belegte beim erneuten Sieg des Polen Dawid Kubacki am Sonntag nach Sprüngen auf 129 und 125,5 Meter den 18. Rang. Am Samstag hatte er als 34. keine Punkte geholt. Pius Paschke war als 16. erneut bester Deutscher. Auch Philipp Raimund (20.), Markus Eisenbichler (21.), Andreas Wellinger (26.) und Constantin Schmid (27.) holten nur weit entfernt von der Weltspitze Weltcup-Punkte.

Kubacki sprang 131 und 133,5 Meter und setzte sich so wie am Samstag bei dem auf grünen Matten ausgetragenen Wettbewerb durch. Anze Lanisek aus Slowenien und der Norweger Marius Lindvik komplettierten das Podium. Schon am Samstag hatte das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher klar zurückgelegen.

Der Ski-Weltverband Fis hatte den Saisonauftakt wegen der Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) zeitlich vorverlegt. Die nächsten beiden Wochenenden wird pausiert, dann geht es in Finnland auf Kunstschnee weiter. Zum ersten Mal in der Geschichte des Winter-Weltcups wurde in Wisla auf Matten gesprungen. Bei den folgenden Weltcups in Kuusamo (Männer/26. und 27. November) und Lillehammer (Frauen/3. und 4. Dezember) wird dann der Schnee sein Saisondebüt feiern.

