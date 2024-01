KSV Holstein befördert Uphues zum Direktor Lizenzfußball

Holstein Kiel bekommt im Sommer Personalzuwachs in der Führungsebene. Jan Uphues wird ab Juli Direktor Lizenzfußball bei den Störchen sein und somit befördert.

Im Rahmen von "strukturellen und personellen Anpassungen für eine zukunftsfähige Professionalisierung" macht die KSV Holstein zum 1. Juli dieses Jahres den 36-jährigen Uphues zum Direktor Lizenzfußball. Dies melden die Kieler an diesem Montag. Der Münsteraner war ab 2018 Teammanager in Kiel, ab 2021 dann Organisatorischer Leiter Lizenzmannschaft. Ab Sommer wird er "die ganzheitliche Entwicklung der Profi-Abteilung unter dem Geschäftsführer Sport" verantworten.

Der im Sommer auf eigenen Wunsch ausscheidende Geschäftsführer Sport Uwe Stöver äußerte sich in einer offiziellen Verlautbarung des Zweitligisten zur Personalentscheidung: "Mit Jan Uphues haben wir seit vielen Jahren einen sehr verlässlichen, engagierten und gut vernetzten Kollegen in unserem Team, der eine hohe Wertschätzung im Verein und darüber hinaus genießt. Jan hat sich in den letzten Jahren zu meiner rechten Hand entwickelt und mich in allen Themen von der Kaderplanung bis zur strukturellen technischen Weiterentwicklung der Profi-Abteilung intensiv unterstützt."

"Ein großes Zeichen von Wertschätzung und Vertrauen"

Uphues sieht die Beförderung als "ein großes Zeichen von Wertschätzung und Vertrauen der Verantwortlichen und des gesamten Vereins" an. "Durch die enge Zusammenarbeit mit Uwe Stöver konnte ich in den vergangenen Jahren bereits bei allen Aufgabenfeldern eines Sportverantwortlichen mitwirken und wertvolle Erfahrungen sammeln." Speziell durch den DFB-Lehrgang "Management im Profifußball" habe er "vielfältige und neue Perspektiven hinzugewinnen können".

Das Ziel der KSV für die Zukunft müsse es sein, den "erfolgreichen Weg der vergangenen Jahre fortzuführen und vor allem die Strukturen weiter zukunftsfähig zu machen", so Uphues.

Holstein Kiel belegt nach dem verpatzten Start ins neue Jahr (1:2 gegen Eintracht Braunschweig) aktuell Rang zwei in der Zweitliga-Tabelle und damit einen Aufstiegsplatz.