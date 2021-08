KSC will Topstart veredeln: "Kugel wieder in den Topf legen"

Der Karlsruher SC will heute Abend im DFB-Pokal bei den Sportfreunden Lotte den starken Saisonstart veredeln und "unsere Kugel wieder in den Topf legen", wie Trainer Christian Eichner sagt.

Die Badener grüßen nach zwei Spieltagen in der 2. Liga vom Platz an der Sonne: 3:1 in Rostock, 3:0 gegen den SV Darmstadt 98, sechs Punkte, 6:1 Tore. Und nun ist der KSC heiß darauf, in Lotte (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in die 2. DFB-Pokal-Hauptrunde einzuziehen.

"Wir werden versuchen, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die unsere Kugel wieder in den Topf legt", sagte Cheftrainer Eichner.

Eichner: "Unsere größere Spielpraxis ist ein Wettkampfvorteil"

"Wir sind in der Favoritenrolle, und der wollen wir auch gerecht werden", so Eichner: "Wir haben den Anspruch, in die 2. Pokalrunde einzuziehen." Man werde den Sportfreunden Lotte großen Respekt entgegenbringen und sie "sicher nicht unterschätzen". Durch den Topstart habe die Mannschaft aber viel Selbstbewusstsein mitgenommen. Ein weiterer Vorteil: Die Regionalliga pausiert noch. "Unsere größere Spielpraxis ist ein Wettkampfvorteil. Trotzdem geht nichts von allein", erklärt der Coach.

Thiede dürfte Heise ersetzen

Linksverteidiger Philip Heise fällt wegen Magen-Darm-Problemen aus. Für den Standardexperten wird wohl Marco Thiede auflaufen. Der Allrounder pausierte lange wegen einer Gehirnerschütterung, überzeugte aber im Test bei Hoffenheim (0:5). "Er hat ansprechende 60 Minuten gespielt. Ich hätte bei seinem Einsatz null Bauchschmerzen", so Eichner.

Der Coach will auf allzu große Personalrochaden verzichten. Heißt wohl: Stammkeeper Marius Gersbeck steht auch im Pokal im Tor, Ersatzmann Markus Kuster muss weiter warten. Auch Neuzugang Fabian Schleusener muss sich gedulden, da ein Systemwechsel von Eichner nicht geplant ist: "Mit einem Stürmer haben wir in der Liga in zwei Spielen sechs Tore erzielt. Mit zwei Stürmern endete manche Partie zuvor auch schon 0:0." Bedeutet aller Wahrscheinlichkeit nach: Schleusener beginnt nicht neben Torjäger Philipp Hofmann als zweiter Angreifer.