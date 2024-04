KSC verlängert mit Jung

Der Karlsruher SC hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Rechtsverteidiger Sebastian Jung (33) verlängert. "Ich freue mich auf meine fünfte Saison im KSC-Trikot", sagt der Routinier, der in dieser Saison 28 von 29 Pflichtspielen bestritt. "Ich will mit meiner Erfahrung in der verjüngten Mannschaft noch mehr Verantwortung übernehmen."