KSC verabschiedet Routinier Lorenz & Co.

Beim Karlsruher SC steht in der kommenden Saison ein größerer Umbruch an. Insgesamt acht Profis werden die Badener verlassen.

Vor dem letzten Heimspiel in dieser Saison gegen Dynamo Dresden am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird der Karlsruher SC acht Profis verabschieden - einen entsprechenden Bericht der "Badischen Neuesten Nachrichten" bestätigte Sportchef Oliver Kreuzer auf dpa-Nachfrage am Freitag.

Neben Torjäger Philipp Hofmann, der sich ab der kommenden Spielzeit Erstligist VfL Bochum anschließt, und Abwehrspieler Robin Bormuth, der zum SC Paderborn wechselt, gehört auch Mittelfeldakteur Marc Lorenz dazu. Der auslaufende Vertrag des Routiniers wird nach fünf Jahren im Trikot der Badener nicht verlängert.

Den KSC ebenfalls verlassen werden das Torhüter-Trio Markus Kuster, Paul Löhr und Niklas Heeger sowie die beiden Außenverteidiger Ricardo van Rhijn und Jannis Rabold.

Hofmann-Ersatz: "Schwierig"

Wie Kreuzer sagte, gestalte sich die Suche nach einem Nachfolger für Stürmer Hofmann "schwierig". Dabei sehe sich der 56-Jährige im In- und Ausland um. "Unser Budget ist eben begrenzt. Wir sind mit mehreren Spielern in Kontakt, setzen uns zeitlich aber nicht unter Druck."