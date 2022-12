KSC trauert um Ehrenspielführer Ruppenstein

Zweitligist Karlsruher SC trauert um seinen Ehrenspielführer Heinz Ruppenstein. Er verstarb im Alter von 92 Jahren.

Der frühere Mittelfeldspieler sei am vergangenen Sonntag im Alter von 92 Jahren gestorben, teilten die Badener am Dienstag mit. Ruppenstein stand 1956 mit dem KSC im Endspiel der deutschen Meisterschaft und gewann im gleichen Jahr mit dem Verein den DFB-Pokal.

Motor im KSC-Mittelfeld

Als Außenläufer und Motor im KSC-Mittelfeld blieb Ruppenstein eine internationale Karriere jedoch verwehrt, nur einmal spielte er in der B-Nationalmannschaft, gewann aber noch zwei weitere Male die süddeutsche Meisterschaft (1958, 1960) und erreichte 1960 nochmals das Pokalfinale (2:3 gegen Borussia Mönchengladbach).

Ruppenstein anno 1965.

Nach 209 Einsätzen in der Oberliga (29 Tore) durfte Ruppenstein auch noch in den Anfängen der Bundesliga in sechs Partien mitspielen, ehe er seine aktive Laufbahn beendete.

Aufstieg mit Landau

Als Übungsleiter war er zunächst als Co-Trainer, A-Jugend- und Amateurtrainer beim Karlsruher SC tätig, später beim ASV Landau, mit dem ihm 1969 der Aufstieg in die damals zweitklassige Regionalliga Südwest gelang.