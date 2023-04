KSC-Trainer drückt bei Stindl auf die Bremse: "So einfach ist das nicht"

Lars Stindl wird im Sommer Borussia Mönchengladbach verlassen, so viel ist klar. Doch wie seine sportliche Zukunft aussieht, ist weiterhin offen. Eine Rückkehr zum Karlsruher SC steht im Raum, doch KSC-Coach Christian Eichner betonte, den Kader zweigleisig zu planen.

Am Mittwoch hatte Lars Stindl seinen bevorstehenden Abschied von der Borussia erklärt, für die er seit 2015 aufläuft und die er aktuell als Kapitän anführt. "Ich habe mir in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, wieder zurück in meine Heimat zu gehen", so der 34-Jährige.

Und damit womöglich zurück zum KSC? Dort durchlief er von 2000 bis 2010 die Karlsruher Jugendmannschaften und dort begann er auch seine Profilaufbahn, die ihn anschließend über Hannover nach Gladbach und bis in die deutsche Nationalmannschaft führte. Der Wechsel zurück zum KSC ist jedoch noch keinesfalls fix.

"Dass wir einen vertrauensvollen Austausch mit ihm haben, ist bekannt und legitim", bestätigte KSC-Trainer Christian Eichner das Interesse des Klubs. "Aber wer daraus geschlossen hat, dass Lars mittwochs in Gladbach irgendwie Nein sagt und donnerstags zu Karlsruhe Ja - so einfach ist das nicht."

Stindl zurück zum KSC? "Wir haben auch etwas zu bieten"

Eine der zu klärenden Fragen dreht sich um das Gehalt. "Finanziell müsste er uns natürlich entgegenkommen", sagte Geschäftsführer Michael Becker bereits am Donnerstag der dpa. Eichner führte in dieser Hinsicht aber auch die Hoffnung auf mehr Trikot- und Ticketverkäufe mit dem Namen Stindl an. Und: "Wir haben auch etwas zu bieten und hier hat sich einiges entwickelt. Das Stadion ist schon etwas anderes als damals, damit können wir uns auch präsentieren."

Die Gespräche mit seinem ehemaligen Teamkollegen aus gemeinsamen Karlsruher Zeiten seit der Bekanntgabe von Stindls Abschied waren "gar nicht so sehr KSC-lastig", meinte Eichner, dennoch: "Wir und Lars sind uns der gegenseitigen Wertschätzung bewusst."

KSC-Trainer Eichner warnt vor Bielefeld: "Richtig guter Gegner"

Der 40-Jährige erklärte aber auch, der KSC plane in der Personalie Stindl zweigleisig. "Das Thema muss man insgesamt parallel zur normalen Kaderplanung sehen. Er ist ja nicht ein Spieler, auf den wir im Normalfall Zugriff hätten", so Eichner.

Abgesehen davon beschäftigen den KSC-Trainer aktuell natürlich auch andere Dinge: "Wir haben zu tun. Nicht nur bei der Kaderplanung, sondern auch auf dem grünen Rasen." Dort steht am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld an. Ein laut Eichner "richtig guter Gegner mit einem der besten Kader der Liga". Die Arminia ist seit fünf Spielen ungeschlagen, hängt aber weiter im Abstiegskampf fest. Karlsruhe steht derweil mit neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang im Mittelfeld (Platz neun).