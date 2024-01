KSC steigt wegen Streik ins Flugzeug und hat starke Serie an Bord

Der Karlsruher SC hat zuletzt eine Kehrtwende hingelegt und ist seit nunmehr sechs Spielen ungeschlagen. Ob der KSC damit wieder auf Augenhöhe mit den Topteams ist, wird sich am Sonntag beim Hamburger SV zeigen.

Der Bahnstreik fällt bei langen Auswärtsfahrten natürlich ungemein ins Gewicht. So trifft es den KSC und seine Fans ganz besonders hart, denn die Badener müssen nach Hamburg. Während die rund 2000 Anhänger wohl hauptsächlich ins Auto und in Busse steigen werden, um die mehr als 600 Kilometer anzureisen, steigt das Team gezwungenermaßen auf das Flugzeug um.

Im Flieger an Bord sein wird Lars Stindl, der zuletzt wegen Wadenproblemen aussetzen musste. Laut Trainer Christian Eichner ist sogar ein Einsatz von Beginn an möglich, auch wenn es bei der Fitness des Ex-Nationalspielers noch ein Fragezeichen gebe.

Dagegen sieht der Coach Neuzugang Nicolai Rapp, den die Karlsruher erst am Dienstag ablösefrei von Erstligist Werder Bremen verpflichtet hatten, noch nicht als Option für einen Einsatz von Beginn an. Der 27 Jahre alte Defensivspieler sei körperlich noch nicht ganz so weit.

Eichner: "Am Sonntag ist für uns alles möglich"

Für die Partie beim HSV fordert Eichner mehr Mut als zuletzt. "Wenn du so ein Verhalten am Sonntag in Hamburg zeigst, dann parkst du den Bus und drückst die Daumen, dass nichts durchgeht. Und das wird nicht funktionieren", fürchtet Eichner. Man brauche keine neun Spieler am Strafraum, um drei Angreifer abzuwehren, wenn man bereits eine 1:0-Führung und selbst weitere gute Torchancen habe.

"Am Sonntag ist für uns alles möglich. Ich glaube an meine Mannschaft, dass wir endlich mal dran sind, in Hamburg mehr als ein Unentschieden zu holen", zeigt sich Eichner optimistisch. Neben einem Remis verlor der KSC allerdings seit dem Abstieg des HSV die restlichen drei Partien allesamt. Allerdings haben die Badener seit sechs Spieltagen nicht mehr verloren. Nach dem 12. Spieltag rangierte der Traditionsklub auf dem Relegationsrang, hat sich durch die Serie mittlerweile aber ins gesicherte Mittelfeld verabschiedet.

DFB verhängt Geldstrafe

Derweil muss der Klub 39.000 Euro Strafe bezahlen. Während des Zweitligaspiels bei Hertha BSC am 11. November 2023 zündeten Karlsruher Anhänger mindestens 65 Bengalische Feuer. 13.000 Euro der Strafe darf der KSC auch für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.