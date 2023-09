KSC-Sportchef Freis nimmt die Bundesliga ins Visier

Der Karlsruher SC ist nur mittelprächtig in die Saison gestartet, der neue "Bereichsleiter Profis" Sebastian Freis hat dennoch Ambitionen.

Ein bisschen mehr haben sich die Badener vom Saisonstart schon erhofft. Die jüngste 1:3-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf ließ Karlsruhe auf Tabellenplatz zehn abrutschen. Zudem ist der KSC bereits in der 1. DFB-Pokalhauptrunde ausgeschieden - 1:2 verlor das Team von Trainer Christian Eichner beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken.

Das hält Sebastian Freis jedoch nicht davon ab, ambitioniert in die Zukunft zu blicken. Karlsruhes neuer "Bereichsleiter Profis" ordnet den Start in die Spielzeit zumindest als "ordentlich" ein und blickt sogar nach oben.

Der KSC-Sportchef hat perspektivisch die Bundesliga im Blick. Die Badener spielten nun schon im fünften Jahr in Serie wieder in der 2. Liga und hätten sich in dieser demnach etabliert, erklärte der 38-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung als Bereichsleiter Profis am Donnerstag.

Langfristig müsse man sich nun "so ausrichten, dass wir zumindest die Möglichkeit haben, mal wieder aufzusteigen", so der Ex-Profi des Karlsruher SC.

Freis freut sich über das neue Stadion der Badener, sieht die neue Spielstätte und generell die überholte Infrastruktur aber als "ein Stück weit eine Verpflichtung, auf lange Sicht mal wieder in die Regionen vorzustoßen, wo wir zuletzt waren, als ich noch für den KSC gespielt habe". Finanziell bewege sich der Verein "immer noch irgendwo im Mittelfeld" der Liga, so Freis. Der Klub sei nun aber strukturell besser gewappnet, um auch hier Wachstum zu schöpfen.

Freis ist einer von drei Bereichsleitern

Freis war bisher Leiter der Scoutingabteilung beim KSC und vergangene Woche befördert worden. Er folgt auf Oliver Kreuzer, der im April freigestellt worden war. Anders als dieser fungiert Freis aber nicht als Sportgeschäftsführer, sondern als einer von drei Bereichsleitern.

Becker ist alleiniger Geschäftsführer

Den Titel des Geschäftsführers trägt in der neuen Struktur des KSC nur noch der für die Finanzen verantwortliche Michael Becker. Man sei von dieser Struktur aktuell überzeugt, erklärte Becker. Sie sei aber "nicht in Stein gemeißelt". Es sei auf lange Sicht "nicht ausgeschlossen, künftig wieder einen oder mehrere Geschäftsführer dazu zu nehmen".

Lautern gastiert im Wildpark

Zunächst aber ist erst einmal die Mannschaft gefragt. Nach der Länderspielpause empfängt der KSC am Samstag, den 16. September, den 1. FC Kaiserslautern im Südwestduell. Mit einem Sieg könnten die Badener die Pfälzer, derzeit Sechster, tabellarisch überholen.