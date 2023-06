KSC schafft Sport-Geschäftsführer ab - Wunschkandidat kommt nicht

Weiterhin hat der Karlsruher SC keinen Nachfolger für Oliver Kreuzer gefunden - und den Posten des Sportchefs nun grundlegend verändert.

Der Karlsruher SC geht mit einer veränderten Organisationsstruktur in die Zweitliga-Saison 2023/24. Wie die Badener am Mittwoch mitteilten, hat der Beirat der KSC GmbH & Co. KGaA nach einer tiefgreifenden Analyse einstimmig entschieden, im sportlichen Bereich künftig auf eine Führungsebene mit drei Bereichsleitern zu setzen statt auf einen Geschäftsführer Sport.

Damit ist klar, dass dieser Posten, der seit der Abberufung von Oliver Kreuzer am 1. April vakant ist, nicht mehr besetzt wird. Vielmehr wird nun ein Kandidat für die neue "Bereichsleitung Profis" gesucht, der durch die "Bereichsleitung Scouting, Entwicklung & Analyse" und die "Bereichsleitung Akademie" ergänzt wird, deren Stellen bereits besetzt sind.

So bleibt Edmund Becker, der seit 2010 dem Nachwuchsbereich vorsteht, für die Akademie zuständig, während Michael Bischof künftig den Bereich Scouting, Entwicklung und Analyse verantwortet. Bisher war Bischof Sportlicher Leiter der Akademie; ein Nachfolger für diese Aufgabe steht noch nicht fest.

Wunschkandidat sagt wegen "Vertrauensverlust" ab

"Sowohl fachlich als auch persönlich ist er unsere absolute Wunschlösung für diese Position", sagt KSC-Geschäftsführer Michael Becker über Bischof, der den Nachwuchsbereich mit einem "lachenden und einem weinenden Auge" verlässt. "Gemeinsam mit allen Beteiligten ist er nun dafür verantwortlich, den neuen Bereich strukturell und inhaltlich aufzubauen."

Die Suche nach einem neuen Bereichsleiter Profis scheint dagegen noch eine Weile anzuhalten. "Mit einem nach aktuellem Stand favorisierten Kandidaten war der Karlsruher SC bereits schon sehr weit, jedoch hat diese Person dem Klub aufgrund vorgreifender Medienberichte und dem damit verbundenen Vertrauensverlust abgesagt", teilte der Klub mit, ohne einen Namen zu nennen. Die "Badischen Neuesten Nachrichten" hatten zuletzt Ex-Profi Carsten Rothenbach ins Spiel gebracht.

Trotzdem ist der Klub von seiner neuen Struktur voll überzeugt. Künftig könne "die interne Zusammenarbeit noch effizienter und nachhaltiger" gestaltet werden, ist sich der Beiratsvorsitzende Holger-Siegmund-Schultze sicher.