KSC präsentiert Heimtrikot mit eingebautem Fan-Chip

Optisch setzt der Karlsruher SC bei seinem Heimtrikot für die neue Saison auf Bewährtes - doch gleichzeitig enthält es eine versteckte "Innovation".

Lars Stindl (Mi.) & Co. tragen 2023/24 ein Streifenmuster. Karlsruher SC

Tradition und Moderne zu verbinden - das versprechen seit Jahren nahezu alle deutschen Profiklubs, wenn sie ein neues Trikot präsentieren. Der Karlsruher SC geht vor der Saison 2023/24 aber noch einen Schritt weiter: In das neue Heimtrikot ist ein NFC-Fan-Chip eingebaut, der den Anhängern "mehr als nur emotionale Mehrwerte" biete, wie der Zweitligist am Sonntag schreibt.

Demnach können alle, die ein Trikot kaufen, den Chip aktivieren und erhalten, wenn sie sich bei einer zugehörigen App registrieren, exklusives Material wie Videos, Texte oder Gewinnspiele, die sich um das Thema "100 Jahre Fußball im Wildpark" drehen. Anlass ist, dass am 9. September 2023 vor 100 Jahren das erste offizielle Fußballspiel auf dem Wildpark-Gelände stattfand.

Der KSC spricht von einer "Innovation", weist aber explizit darauf hin, dass die Aktivierung des Chips vollkommen freiwillig ist: "Wer den Service nicht nutzen möchte, muss nichts weiter unternehmen: Der Chip bleibt in diesem Fall zu 100 Prozent inaktiv und bedeutet keinerlei Veränderung für den Käufer oder die Käuferin des Trikots."

Klassische Optik, unveränderter Preis

Bei der Umsetzung arbeitete der KSC mit dem Schweizer Unternehmen "collectID" zusammen. "Als moderner Fußballklub gehen wir die Themen Digitalität und Nachhaltigkeit schon seit vielen Jahren intensiv an und möchten auch hier ein Vorreiter sein", sagt Klub-Geschäftsführer Michael Becker. Man wolle den Fans mit der Neuerung "innovative Möglichkeiten bieten und damit die Chance, noch näher am KSC zu sein".

Die Optik des neuen Heimtrikots kommt dagegen sehr klassisch daher: Die Badener, die am 29. Juli bei Aufsteiger VfL Osnabrück in die neue Zweitliga-Saison starten, setzen auf ein blau-weißes Streifen-Design, wobei die blauen Streifen eine dezente Musterung enthalten. Das Jersey, das seit Sonntag im Fanshop erhältlich und online vorbestellbar ist, kostet wie in der vergangenen Saison 79,95 Euro.