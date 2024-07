KSC leiht Hoffenheimer Eigengewächs Conté aus

Hoffenheims Bambasé Conté wird für ein Jahr an den KSC ausgeliehen. Wie Torhüter Nahuel Noll in Fürth soll auch der offensive Mittelfeldspieler eine Liga tiefer wertvolle Spielpraxis sammeln.

Pellegrino Matarazzo hält große Stücke auf ihn. Immer wieder betonte der TSG-Trainer das enorme Potenzial von Bambasé Conté, das das Eigengewächs regelmäßig im Training, aber auch in sieben Bundesliga-Einsätzen und einem Pokalauftritt andeutete. Dennoch haben sich alle Beteiligten nun auf einen Ortswechsel als nächsten Entwicklungsschritt für den 20-Jährigen verständigt.

Wie der Bundesligist am Mittwoch verkündete, wird Conté in der kommenden Saison an den Zweitligisten Karlsruher SC ausgeliehen, um die Chancen auf Spielpraxis auf geeignetem Niveau zu erhöhen. "Bamba hat nicht nur in den Trainingseinheiten, sondern auch in seinen Kurzeinsätzen in der Bundesliga bereits immer wieder gezeigt, welche außergewöhnlichen Fähigkeiten er besitzt. Perspektivisch trauen wir ihm bedenkenlos zu, sich bei der TSG als Bundesligaspieler zu etablieren", sagt Hoffenheims Leiter Profifußball, Pirmin Schwegler.

"In der aktuellen Phase seiner Karriere geht es nun allerdings vor allem darum, regelmäßig auf dem Platz zu stehen und Spielminuten auf möglichst hohem Niveau zu sammeln. Aus diesem Grund haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, Bamba für die nächste Saison zum ambitionierten Zweitligisten Karlsruher SC zu verleihen, damit er dort den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen kann. Wir sind uns sicher, dass sich diese Leihe sowohl für Bamba als auch für uns als Verein definitiv auszahlen wird", so der Schweizer weiter.

Viel Talent, aber auch noch Luft nach oben

Um ein Jahr später und weiter gereift wie gestählt bei der TSG anzugreifen. Contés aktueller Vertrag ist ohnehin noch bis 2026 datiert. Der offensive Mittelfeldspieler bewegt sich am liebsten in den Räumen auf den Zehner- oder Achterpositionen, ist antritts- und handlungsschnell und bringt auch bereits eine solide Robustheit mit. Was bislang fehlte, waren Zielstrebigkeit Richtung Tor und Durchsetzungsvermögen in den finalen Aktionen rund um den gegnerischen Strafraum.

Der gebürtige Saarbrücker wechselte im Juli 2018 aus der Jugend des 1. FC Kaiserslautern nach Hoffenheim. Zunächst für die Regionalliga-Mannschaft der Hoffenheimer verbuchte Conté in den vergangenen drei Jahren 23 Einsätze (6 Tore, 7 Assists). Zudem lief Conté bereits zweimal für die deutsche U-20-Nationalmannschaft auf und absolvierte zuvor ebenso viele Partien für die U-16-Junioren des DFB.