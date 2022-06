KSC legt im Sturm nach und holt Rapp

Kurz vor dem Start ins Trainingslager hat der Karlsruher SC Simone Rapp unter Vertrag genommen. Der Angreifer unterschreibt bis 2026 beim KSC.

"Simone Rapp besitzt Gardemaß und ergänzt damit unseren Angriff ideal. Mit ihm sowie Fabian Schleusener, Mikkel Kaufmann, Malik Batmaz und Stefano Marino sind wir nun im Sturm vielseitig aufgestellt", freut sich Oliver Kreuzer, Karlsruhes Geschäftsführer Sport.

Rapp, der die Rückennummer 7 erhält, spielte in der vergangenen Saison in der Schweiz für den FC Vaduz, wo er mit 16 Treffern in 24 Spielen überzeugen konnte. Der 29-jährige Stürmer darf in den letzten Jahren durchaus als Wandervogel bezeichnet werden. Seit Januar 2019 spielte er für St. Gallen, den FC Thun, den FC Lausanne-Sport, den rumänischen Verein Sepsi OSK Sfantu Gheorghe sowie zuletzt eben Vaduz.

"Ich freue mich auf die Fans im Wildpark und den tollen Fußball in Deutschland. Den habe ich bisher nur im TV gesehen, umso schöner, dass ich ihn jetzt erleben darf. Ich möchte eine konstante Saison in Karlsruhe spielen und dann schauen wir, was möglich ist", so der neue Mann.

Rapp stieß am gestrigen Samstagabend in Neukirchen am Großvenediger zur Mannschaft und wird dort am Sonntagvormittag, wie der Rest des Teams, mit der ersten Einheit ins Trainingslager starten.