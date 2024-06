KSC komplettiert Torhüter-Trio mit Himmelmann

Der Karlsruher SC hat sein Torhüter-Trio nach dem Abgang von Patrick Drewes zum VfL Bochum am Donnerstag wieder komplettiert: Der 35-jährige Robin Himmelmann kommt mit reichlich Erfahrung in den Wildpark. Der gebürtige Moerser hat 191 Spiele in der 2. Bundesliga absolviert, 15 weitere in der ersten belgischen Liga. Zuletzt spielte der frühere St. Paulianer für den 1. FC Kaiserslautern, bestritt drei Liga- und ein Pokalspiel für die Pfälzer.