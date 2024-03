KSC-Kapitän Gondorf: "Der Aufstieg war und ist kein Thema"

Der Karlsruher SC klettert immer weiter Richtung Aufstiegsränge. Im kicker bleibt Kapitän Jerome Gondorf aber vorsichtig - und will auch am geplanten Karriereende im Sommer festhalten.

Peilt die Plätze 5 bis 9 an - offiziell zumindest: KSC-Kapitän Jerome Gondorf . IMAGO/Thomas Frey

Ungeachtet des spektakulären Laufs weigert sich Jerome Gondorf, "irgendetwas auszurufen". Der Kapitän des Karlsruher SC wehrt im kicker-Interview (Donnerstagsausgabe) jegliche Fragen zu einem möglichen Aufstieg ab.

"Der war und ist auch aktuell für mich kein Thema", sagt der 35 Jahre alte Routinier, der selbst schon 110-mal in der Bundesliga aufgelaufen ist. "Man sieht permanent: Nach zwei, drei Niederlagen ist man in der Abstiegszone, nach zwei, drei Siegen viel weiter vorne. Für uns ist es machbar, die Saison in der Tabellenregion von Rang 5 bis 9 zu beenden."

Ist das Karriereende endgültig? "Ich bin ein Gefühlsmensch"

Genau dort, auf dem achten Platz, steht der KSC nach nur einer Niederlage aus den letzten zwölf Spielen - und vor dem 25. Spieltag, der ihn am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Tabellenzweiten Holstein Kiel führt. Dann könnte sich der Rückstand auf die Aufstiegsränge auf fünf oder sechs Punkte reduzieren. "Sie sind gefährlich - aber wir auch", sagt Gondorf und lobt: "Trainer Marcel Rapp macht einen Superjob. Ich hatte nach dem Umbruch in Kiel nicht erwartet, dass sie ganz oben mitmischen. Daher: Chapeau, Rappo!"

Für Gondorf stehen die letzten zehn Ligaspiele seiner Karriere bevor. Mitte Februar hatte er "aus tiefstem Herzen" entschieden, im Sommer aufzuhören. Doch ist das wirklich endgültig? "Ich glaube nicht, dass sich etwas ändern wird. Aber: Ich bin ein Gefühlsmensch, da müsste ich den Moment abwarten, auch mein ganzes Umfeld sagt, ich soll noch ein Jahr weitermachen", lässt Gondorf zumindest ein wenig aufhorchen. "Momentan sehe ich aber kein Hintertürchen."

Fokussiert und mit Freude gehe er seine letzten Auftritte im Trikot des KSC an, zu dem er im Januar 2020 nach zwölfeinhalb Jahren zurückgekehrt war. "Ich weiß aber auch: Im letzten Heimspiel gegen Hannover werden die Emotionen ausbrechen."

Wie er den Aufschwung des KSC erklärt und warum dieser nichts mit der Systemumstellung zu tun hat: Das ganze Interview mit Gondorf lesen Sie im aktuellen kicker vom Donnerstag - hier auch als eMagazine.