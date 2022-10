KSC im Mittelmaß: "Es hätte auch eine Zweierkette sein können"

Das Auf und Ab des Karlsruher SC hält an. Sah es Anfang Oktober noch so aus, als könnten die Badener unter Umständen oben andocken, so sind sie jetzt im Mittelmaß angekommen. Was noch fehlt, um nach Höherem zu streben, hat der KSC am vergangenen Wochenende erfahren.

13 Spiele, 17 Punkte: Christian Eichner und sein Team stehen auf Rang zehn. imago images