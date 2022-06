KSC holt U-20-Nationalspieler Nebel aus Mainz

Der Karlsruher SC hat sich mit Mainz 05 auf ein Leihgeschäft geeinigt und Paul Nebel für ein Jahr verpflichtet.

"Paul ist ein hochtalentierter Junge. Er ist in der Offensive komplett flexibel einsetzbar, kann mit seiner Geschwindigkeit auf beiden Außenbahnen sowie hinter der Spitze agieren und überall seine Stärken einbringen“, freut sich KSC-Geschäftsführer Oliver Kreuzer über das neue Gesicht in Baden. Eine Kaufoption wurde den Badenern allerdings nicht eingeräumt.

Der 19-jährige Nebel kam in der vergangenen Saison bereits auf zehn Einsätze in der Bundesliga. Die Mainzer erhoffen sich durch das Leihgeschäft mit dem Zweitligisten, dass der Youngster deutlich mehr Spielpraxis erhält. "Für junge Talente wie Paul ist es in ihrer Entwicklung wichtig, so viel zu spielen wie möglich. Aus diesem Grund sehen wir einen Wechsel in die Zweite Liga zum Karlsruher SC als den richtigen Schritt an“, kommentiert der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel.

"Wir hatten super Gespräche, und der KSC als Verein hat mir sehr imponiert", erzählt Nebel, der bereits in der U-20-Nationalmannschaft zum Einsatz kam über den Austausch. "Das ganze Gelände ist top, die Plätze sind super und mir hat das Familiäre, wie in Mainz, sehr gut gefallen. Ich kann mich mit der Art, wie man hier Fußball spielen will, gut identifizieren."