KSC holt "renommierten Mann" Lymberopoulos

Der Karlsruher SC hat sich im Bereich Kommunikation und Medien mit Christopher Lymberopoulos prominent verstärkt.

Lymberopoulos ist beim Karlsruher SC ab sofort neuer Bereichsleiter Kommunikation und Medien. "Wir freuen uns sehr, einen derart renommierten Mann wie Christopher für die Stelle des Bereichsleiters gewonnen zu haben", kommentierte Geschäftsführer Michael Becker in einer Pressemitteilung des Vereins. "Er wird uns mit seiner Expertise in der strategischen und operativen Weiterentwicklung des Bereichs enorm weiterhelfen."

Der 60-Jährige bringt reichlich Erfahrung mit nach Karlsruhe zum Zweitligisten. Lymberopoulos arbeitete in mehr als drei Jahrzehnten in der Branche in unterschiedlichen Positionen bei "Sky", ARD, "Sat.1" und "Die Welt". Auf Vereinsebene war er beim 1. FC Köln Leiter der Medienabteilung und fungierte am Rhein als Pressesprecher. Zuletzt war er als strategischer Berater im Sport- und Fußballbereich tätig. Entsprechend verfügt Lymberopoulos über ein breites Netzwerk, auf das der KSC durch diese Personalie künftig zurückgreifen kann.

Lymberopoulos: "Den nächsten Schritt gehen"

"Schon bei den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich sofort das Gefühl, dass wir gemeinsam beim KSC auch im kommunikativen Bereich den nächsten Schritt gehen können", wird Lymberopoulos zitiert. "Der KSC ist ein toller und ambitionierter Verein, den ich gerne mit meinem Team weiterentwickeln möchte."

Als Pressesprecher wird indes auch künftig Michael Wolf fungieren.