KSC gibt Entwarnung bei Kobald

Der Karlsruher SC muss aller Voraussicht nach nicht länger auf Christoph Kobald verzichten. Der Verteidiger zog sich in Kiel keine schwerwiegendere Verletzung zu.

Beim 2:0-Sieg des KSC bei Holstein Kiel musste Christoph Kobald kurz nach dem Seitenwechsel ausgewechselt werden. Beschwerden am rechten Oberschenkel zwangen ihn zunächst zu Boden, kurz darauf wurde er in der 57. Minute gegen Daniel Gordon ausgewechselt.

Am Montag folgte eine eingehendere Untersuchung, und nach dieser herrschte Aufatmen bei den KSC-Verantwortlichen. "Christoph hat sich eine leichte Muskelverletzung am rechten hinteren Oberschenkel zugezogen", wird Mannschaftsarzt Dr. Marcus Schweizer auf der Klub-Website zitiert. Am Dienstag und am Mittwoch wird der österreichische Innenverteidiger deshalb nicht mit der Mannschaft trainieren, sondern ein individuelles Programm abspulen. "Danach sehen wir weiter", so Dr. Schweizer.

Kobald wechselte im Sommer 2018 vom SC Wiener Neustadt zum KSC und hat sich seitdem zur Stammkraft in der Defensive entwickelt. In der vergangenen Saison kam er auf 33 Ligaspiele, in dieser stand er bisher in 22 Partien auf dem Platz. Am kommenden Samstag steht für den KSC der Heimschlager gegen Schalke 04 (13.30 Uhr) an. Ob Kobald bereits wieder gegen die Knappen wird mitwirken können, werden die kommenden Tage zeigen.