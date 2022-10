KSC gegen Darmstadt in Sondertrikots

Der Karlsruher SC wird am kommenden Spieltag mit einem Sondertrikot auflaufen. Grund ist das 70. Jubiläum der Vereinsgründung durch eine Fusion.

Am 16. Oktober 1952 fusionierten die beiden Vorgängervereine des Karlsruher SC miteinander und sorgten so für die Geburtsstunde des heutigen Karlsruher SC. An jenem Tag schlossen sich der VfB Mühlburg und der Karlsruher FC Phönix zusammen. In Erinnerung an die beiden Klubs heißt der KSC offiziell auch "Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix e.V.".

Besonders der FC Phönix dürfte Fans ein Begriff sein. Denn der 1894 gegründete Klub wurde im Jahr 1909 der sechste deutsche Meister. Das Finale entschieden die Karlsruher mit 4:2 gegen Berliner FC Viktoria 1889 für sich.

Das Logo des Sondertrikots ist in weißer Farbe gehalten, darunter ist "Mühlburg-Phönix" in goldener Farbe eingestickt. Der volle Vereinsname ist in weißen und goldenen Buchstaben zudem komplett auf der Rückseite des Trikots zu lesen.