KSC einholen? Streich: "Das wäre der Wahnsinn"

In der ewigen Bundesliga-Tabelle könnte der SC Freiburg seinen badischen Rivalen Karlsruhe einholen. Für Christian Streich wäre das eine außergewöhnliche Leistung.

Mit dem nächsten Zähler springt der SC Freiburg (903 Zähler, 960:1186 Tore) in der ewigen Bundesligatabelle auf Platz 20. Vorbei an der punktgleichen Eintracht aus Braunschweig, die aktuell noch das bessere Torverhältnis (937: 1086) aufweist, als Zweitligist in dieser Saison nicht dagegenhalten kann. "Ich gehe fest davon aus, dass wir das schaffen diese Saison", sagte Streich am Donnerstag und hatte die Lacher in der Pressekonferenz auf seiner Seite.

"Es ist gut, jeder Platz, den wir nach vorne kommen, ist positiv. Am liebsten wäre mir in den nächsten zehn, 15 Jahren, wenn wir nicht weiter nach hinten rutschen", meinte Streich und ordnete den 21. Platz mit Blick auf den ersten Aufstieg 1993, 30 Jahre nach Gründung der bundesweiten Eliteklasse ein: "Seitdem waren wir oft in der Bundesliga, insgesamt aber auch wieder nicht. Wenn man den langen Zeitraum betrachtet, ist es schon bemerkenswert für einen Verein wie den SC Freiburg."

Nicht wegen des Einholens, das wäre mir relativ egal - sondern wegen der 50 Punkte. Christian Streich

Die Südbadener starten am Samstag beim FC Augsburg in ihre 23. Spielzeit im Oberhaus - und könnten an deren Ende sogar noch den badischen, aktuell ebenfalls zweitklassigen Rivalen Karlsruher SC einholen, der bei 953 Zählern steht. "Wenn wir das diese Saison schaffen würden, das wäre Wahnsinn", sagte Streich und stellte klar, warum: "Nicht wegen des Einholens, das wäre mir relativ egal - sondern wegen der 50 Punkte."

Erst zweimal knackte Streich die 50er Marke

In der vergangenen Saison holte der Sport-Club 55 Zähler - das bisher beste Ergebnis der Ära-Streich. Das gelang allerdings ohne die zusätzliche Herausforderung Europa League, die nun auf die Freiburger wartet. Deshalb blickt Streich so ehrfürchtig auf diese Punktemarke, die er zuvor nur einmal erreicht respektive überboten hatte. 2012/13, in seiner zweiten Saison, zog der damals wirtschaftlich und sportlich noch viel kleinere SC mit 51 Punkten sensationell in die Europa League ein. Es folgten 36 Zähler und der nur knapp erreichte Ligaverbleib im Mai 2014.

Wie man jedoch auch als überraschender Europacup-Starter in der Bundesliga außergewöhnlich erfolgreich sein kann, demonstrierte vorige Saison Union Berlin. Trotz acht zusätzlicher Partien in der Europa Conference League im ersten Halbjahr, schoben sich die Hauptstädter im Saisonfinale sogar noch am SC vorbei und wurden mit 57 Punkten Fünfter. Union hatte Streich in dieser Hinsicht deshalb schon vor Monaten zum Vorbild erklärt.

Kübler fällt wahrscheinlich aus

Zum Start sollen es daher bestenfalls schon am Samstag beim FCA drei Punkte sein. Bei dieser Mission muss Streich höchstwahrscheinlich auf Rechtsverteidiger Lukas Kübler verzichten, der im Pokalspiel in Kaiserslautern früh wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel ausgewechselt werden musste. "Kübi ist eher nicht dabei", sagte Streich.