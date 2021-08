KSC-Coach Eichner will gegen Nürnberg an der "Entscheidungsfindung" arbeiten

Am Freitag trifft der Karlsruher SC im Max-Morlock-Stadion auf den 1. FC Nürnberg. Trainer Christian Eichner erwartet eine sehr enge Partie, hofft aber weiter in der Spur zu bleiben.

Ein Traditionsduell zur Eröffnung des 5. Spieltags 2021/22: Der KSC gastiert Freitagabend beim 1. FC Nürnberg (LIVE! ab 18.30 Uhr bei kicker). Nicht nur die Tradition verbindet die Teams - beide sind bislang ungeschlagen. Karlsruhe befindet sich mit acht Zählern derzeit auf dem vierten Tabellenplatz, Nürnberg mit sechs Punkten zwei Plätze dahinter.

Auf der Pressekonferenz vor der Partie verglich der Coach der Badener, Christian Eichner, die beiden Mannschaften: "Ich empfinde Nürnberg vom Gesamtpaket her ähnlich wie uns. Sie sind auch im Gesamtkonstrukt zusammengeblieben. Eine gute Mischung mit extrem vielen jungen Spielern."

Eichner setzt auf seine Abwehr

Auch bei der Spielweise sah der Trainer Parallelen. Der Club habe bis jetzt wenige Tore bekommen. Eichner erwartet deswegen eine sehr enge Partie, die durch ein Tor entschieden wird: "Wir müssen sehr schlau sein und unsere Attribute für den Defensivverbund im Bus haben."

Wir werden versuchen nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch leistungstechnisch in der Spur zu bleiben. Christian Eichner

Was nicht heiße, dass seine Elf nicht noch offensiv zulegen wolle. "Wir müssen an der Entscheidungsfindung arbeiten, das haben wir per Video mit der Mannschaft aufgearbeitet. Da versuchen wir jedem Einzelnen, aber auch der gesamten Gruppe vor Augen zu führen, in welche Richtung es gehen muss. Wir werden versuchen nicht nur ergebnistechnisch, sondern auch leistungstechnisch in der Spur zu bleiben und wollen unser Punktekonto aufstocken", gab der 38-Jährige preis.

Fehlen werden dem Karlsruher SC Robin Bormuth, Leon Jensen, Paul Löhr und Lazar Mirkovic. Außerdem nicht im Kader steht Marvin Wanitzek, der nach seiner Gelb-Roten Karte aus dem 0:0 gegen Werder Bremen gesperrt ist. Unklar ist, ob ihn Tim Breithaupt oder Lukas Fröde ersetzen wird. Ebenso sei noch nicht entschieden, ob die beiden Defensiv-Neuzugänge Kilian Jakob und Felix Irore zum Einsatz kommen.