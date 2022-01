KSC-Coach Eichner: "Kugel weiterhin in den Topf legen"

Mit großer Vorfreude tritt der Karlsruher SC seine Reise zum Pokalmatch am Dienstagabend bei 1860 München an. Coach Christian Eichner formulierte ein klares Ziel. Um dieses zu erreichen, muss sich seine Mannschaft aber steigern.

Bereits als Kind fieberte Eichner den Auslosungen im DFB-Pokal entgegen, die Faszination für den Wettbewerb hat er auch als Trainer nicht verloren: "Was gibt es Schöneres als diese Spiele?", fragte er am Montag auf der Pressekonferenz zum Auftritt am Dienstagabend bei 1860 München (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Dass der KSC in diesem Wettbewerb überwintern durfte, sei "etwas ganz Besonderes". Doch das Ende der Fahnenstange soll damit noch nicht erreicht sein, das klare Ziel ist, "unsere Kugel weiterhin in den Topf zu legen".

Seit der Saison 1995/96 ist der KSC nicht mehr über das Achtelfinale hinausgekommen, diese Serie zu beenden, ist auch in finanzieller Hinsicht von Bedeutung. Immerhin würden durch das Erreichen des Viertelfinals rund eine Million Euro in die chronisch klamme Kasse gespült werden. Und Eichner weiß auch, was sein Team benötigt, um in dem "Alles-oder-nichts-Spiel" bei den Löwen zu bestehen: "Wir müssen körperlich viel, viel präsenter sein als am Samstag", sagte er mit Blick auf das 2:2 bei Darmstadt 98. "Dann haben wir gute Chancen, weiterzukommen."

Eichner: "Die Jungs werden wissen, was da auf sie zukommt"

Das gelte aber auch für die Löwen. Eichner erwartet ein "50:50-Spiel" und einen aggressiven Gegner. "Sie wissen um ihre Qualitäten, sie wissen um ihren Standortvorteil - auch ohne Zuschauer -, und sie werden einen Schwung vom Wochenende (3:2 gegen Wiesbaden; d. Red) mitnehmen", beschrieb Eichner: "Sie werden ihrerseits an den Sieg glauben." Trotz der kurzen Zeitspanne zwischen den Partien sieht Eichner sein Team auf die Aufgabe im Grünwalder Stadion gut vorbereitet: "Die Jungs werden wissen, was da auf sie zukommt."

Und immerhin hat sich auch die Personallage beim KSC etwas entspannt. So kann Eichner wieder auf Tim Breithaupt setzen, der die Partie bei den Lilien wegen einer Gelbsperre verpasst hatte. "Das ist ein gutes Zeichen", sagte Eichner. "In dem Bereich können wir gerade jede Unterstützung brauchen." Und auch Torjäger Philipp Hofmann wird aller Voraussicht nach zur Verfügung stehen. Zwar hat sich der 28-Jährige einen leichten Infekt eingefangen, doch am Montag war er bereits wieder am Vereinsgelände anzutreffen. "Stand jetzt gehe ich davon aus, dass er heute ganz normal trainiert und dass deshalb nichts dagegen spricht, dass er morgen auflaufen wird", berichtete Eichner.