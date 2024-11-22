KSC-Coach Eichner: "Im Nachgang hat es sich immer als richtig erwiesen"

Am Dienstag ging das Tauziehen um die Vertragsverlängerung von Christian Eichner nach Monaten zu Ende - jetzt spricht der Karlsruher Coach über diese, den kommenden Gegner Fürth, Selbstkritik und Schneeprobleme.

KSC-Fans und Beobachter dürften am Dienstag durchaus erfreut gewesen sein, denn das monatelange Hin und Her bezüglich des Vertrags von Cheftrainer Christian Eichner hatte ein Ende. Auch der 41-Jährige gab nun zu, dass es "dann jetzt mal gut war", dass das Thema aus der Welt geschafft sei. "Es war letztendlich eine Entscheidung für die Mannschaft und den Verein", gab Eichner Einblick in seine Gefühlswelt.

Wir sind vier Leute, die teilweise zusammen in der Schule waren. Das ist einfach eine schöne Geschichte. Christian Eichner über sein Trainerteam

Und weiter: "Es kommt nicht so oft vor, dass Trainer so lange im Amt sind, wie uns das gelungen ist (das vierköpfige Trainerteam, Anm. d. Red.). Es gab Phasen, wo es mehr als ruckelig hätte werden können, aber es beschreibt auch den Verein und hat sich im Nachgang immer als gut und richtig erwiesen, weiterzumachen. Wir sind vier Leute, die teilweise zusammen in der Schule waren. Das ist einfach eine schöne Geschichte."

Länderspielpause zum richtigen Zeitpunkt - "Wissen nicht was der Kollege vorhat"

Zurück zum Sportlichen: Wie für andere Vereine sei auch für den KSC die Länderspielpause sehr wichtig gewesen, "gerade nach den Nackenschlägen wie der 1:2-Niederlage in Hannover" und dem Punktverlust beim (1:1) gegen Münster. Ein anderes Programm als der sonstige Alltag habe den Köpfen gut getan, so der Coach.

Als nächstes geht es am Samstag (13 Uhr) zur kriselnden SpVgg Greuther Fürth - die auch lange für Kontinuität bekannt war, jetzt aber mit dem neuen Trainer Jan Siewert und Sportdirektor Stephan Fürstner einen Neuanfang gewagt hat. "Ich glaube, dass jede Mannschaft in eine Situation kommen kann, wo nicht immer alles läuft. Dennoch war ich auch überrascht über die Entlassungen von Rachid Azzouzi und Alex Zorniger, aber so ist das im Fußballbusiness." Das mache es für den KSC nicht einfacher, weil "wir nicht wissen was der Kollege vorhat, welches Personal und Formation er wählt. Ich hoffe, dass meine Jungs wissen, dass Branimir Hrgota Linksfuß ist", so Eichner schmunzelnd.

Eichner mit Selbstkritik: "Kann vorkommen, dass ich mal einen übersehe"

Zwei Verbesserungspunkte hat der KSC-Chefcoach nach dem Unentschieden und den zwei Niederlagen. Erstens: "Der Inhalt muss besser werden, sowohl individuell als auch in der Gruppe", fordert der gebürtige Sinsheimer. "Das sind kleine Teile die steigerungsfähig sind, aber diese reichen aus, um Spiele kippen zu lassen." Die nächsten vier bis fünf Wochen seien richtungsweisend.

Und zweitens: "Wir müssen wieder für mehr Konkurrenz sorgen. Bis hierher ist die Saison zwar zufriedenstellend verlaufen, es schreit keiner nach Neuzugängen, aber es muss einfach mehr aus dem Innenleben kommen. Es kann vorkommen, dass ich mal einen übersehe, aber dann bekomme ich Contra von meinem Trainerteam, das wollt ihr nicht erleben."

Personell steht aktuell hinter dem erkrankten Nicolai Rapp ein Fragezeichen, ob es von Beginn an reicht. Bei Luca Pfeiffer und Lasse Günther hoffe der KSC auf eine Rückkehr ab kommender Woche. Die Langzeitverletzten Christoph Kobald und Robin Bormuth sind dagegen noch kein Thema.

Ungewohnte Probleme gab es nach dem Länderspiel in Bosnien in der Nations League gegen die Niederlande (1:1) für Dzenis Burnic und Co-Trainer Zlatan Bajramovic. "Die beiden hatten Schneeprobleme, nahmen lange Autofahrten auf sich, um von anderen Flughäfen wieder nach Hause zu fliegen", berichtet Eichner. Zwei Tage vor dem Gastspiel in Fürth steckten beide am Donnerstag noch immer auf dem winterlichen Balkan fest.