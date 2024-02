KSC-Coach Eichner: "31 Punkte sind keine 40 und 28 noch lange nicht"

Der Karlsruher SC ist seit acht Partien ungeschlagen. Bei der stark verbesserten Eintracht aus Braunschweig erwartet KSC-Coach Christian Eichner einen Abnutzungskampf.

Das Spiel gegen Wehen Wiesbaden ist aufgearbeitet, kurz blickte Christian Eichner auf der Pressekonferenz am Donnerstag noch einmal zurück. Beim 2:2 gegen den Aufsteiger hatte Eichner im zweiten Durchgang Defizite im Spiel mit Ball ausgemacht. Zudem agierte sein Team nicht so selbstbewusst, wie sich der 41-Jährige dies gewünscht hätte: "Die Serie im Rücken sollte Selbstvertrauen geben, das wirkte in der zweiten Halbzeit nicht so."

Diesbezüglich hofft er in Braunschweig auf einen Fortschritt beziehungsweise die in den Spielen zuvor gezeigte Stabilität. Bei der Eintracht gelte es dagegenzuhalten, denn seitdem dort Daniel Scherning das Zepter schwingt, hätten die Löwen "herausragend gepunktet in den vergangenen Wochen, von acht Spielen fünf gewonnen und wurden richtig nach vorne gespült".

Die letzte Portion, kein Tor zu kriegen, da haben wir Luft nach oben als Gruppe. Christian Eichner

Er erwarte einen Abnutzungskampf, "Kleinigkeiten werden entscheiden. Defensiv sollten wir fehlerfrei bleiben, das haben wir bisher nicht geschafft." Ein taktisches Thema, das den ehemaligen Verteidiger naturgemäß beschäftigt. Man treffe individuell noch zu viele falsche Entscheidungen. "Die letzte Portion, kein Tor zu kriegen, da haben wir Luft nach oben als Gruppe." Er wünsche sich auch mal ein “dreckiges 1:0", damit man wisse, wie sich das anfühle.

Ob die Partie in Braunschweig (Vorletzter mit 20 Zählern) einen "Matchball" bezüglich des Klassenerhalts biete? Eichner bleibt vorsichtig. Der Punktevorsprung (aktuell acht) sei nur eine vermeintliche Sicherheit. Deshalb: "Braunschweig ist ein wichtiges Spiel im Gesamtkonstrukt 2. Liga." Er selbst und auch das Umfeld bei den Badenern sind sicher, dass man in dieser Saison 40 Punkte brauche. "31 Punkte sind keine 40 und 28 noch lange nicht."

Das Dauerthema: Stindl weiterhin Dauerpatient

Personell gibt es keine Neuigkeiten, Lars Stindl laboriert unverändert an Wadenproblemen und kann nicht helfen, die starke Serie der Badener zu erweitern. "Lars wird weiter fehlen." Zum Leidwesen von Stindl ("Er brennt") und natürlich auch Eichner: Grundsätzlich fehle er sehr, denn dadurch habe man weniger Optionen in der Offensive. Somit bleibt dem Coach nur die Hoffnung, "dass er kurzfristig zurückkommt".