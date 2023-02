KSC bestätigt Gondorf-Verlängerung - Klausel griff schon früher

Der Karlsruher SC kann auch über die laufende Saison hinaus auf seinen Kapitän bauen: Wie die Badener am Montag mitteilten, wurde der Vertrag mit Jerome Gondorf (34) bis 2024 verlängert.

Es läuft dieser Tage beim Karlsruher SC. Aus den vergangenen beiden Spielen holte die Mannschaft von Trainer Christian Eichner vier Punkte, besonders das 2:1 gegen Fürth in Unterzahl hellte die Stimmung rund um den Wildpark auf. Am Montag gab der KSC nun auch offiziell bekannt, dass der Vertrag mit Kapitän Jerome Gondorf vorzeitig bis 30. Juni 2024 verlängert wurde. Möglich macht es eine in Gondorfs Vertrag verankerte Klausel, die bereits am Samstag bestätigt wurde.

Diese wurde aber nicht erst gegen Fürth, sondern bereits nach dem Rückrundenauftakt gegen den SC Paderborn Ende Januar (0:1) aktiviert. Denn am 27. Januar hatte Gondorf bereits seinen 17. Liga-Einsatz in dieser Saison absolviert - der zu erreichende Meilenstein war markiert. Sehr zur Freude von Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport beim KSC: "Jerome hat einen riesigen Wert für unseren gesamten Klub. Er ist ein absoluter Leader, der vorangeht und die gesamte Mannschaft mitzieht. Mit seiner Erfahrung hilft er uns enorm weiter. Wir sind alle sehr froh, dass wir weiterhin auf ihn setzen können."

Gondorf war bereits im Januar 2020 in seine Geburtsstadt Karlsruhe zurückgekehrt. Bei seinem Jugendklub übernahm der Routinier auf Anhieb Verantwortung, trägt seit der Saison 2020/21 nicht umsonst die Kapitänsbinde am Arm. In der Spielzeit 2022/23 verpasste Gondorf bislang nur ein einziges Spiel auf Grund einer Gelb-Rot-Sperre - das Heimspiel gegen Holstein Kiel am 15. Spieltag (1:4).

Für Gondorf bleibt der KSC "etwas sehr spezielles"

Gondorf zeigte sich in der Pressemitteilung der Karlsruher "stolz, noch ein weiteres Jahr Teil meines Herzens- und Kindheitsklubs sein zu dürfen. Dies ist etwas sehr Spezielles". Ein großes Ziel hat er für die nahe Zukunft bereits ausgemacht. "Es gilt weiterhin, alles für den Klassenerhalt zu geben, um unseren fantastischen Fans eine Stadioneröffnung in Liga 2 zu ermöglichen", gibt Gondorf die Marschrichtung vor.

Aktuell ist der KSC mit 22 Punkten Tabellenzwölfter, hat aber lediglich zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz 16, den Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld innehat. Am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet auf Eichners Mannschaft das wichtige Auswärtsspiel beim Vorletzten aus Sandhausen (19 Punkte).