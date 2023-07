KSC bangt um Sihlaroglu: Schon wieder ein Kreuzbandriss?

Efe-Kaan Sihlaroglu gilt als großes Talent, doch der 17-Jährige wird vom Verletzungspech verfolgt. Wie der KSC bekanntgab, besteht beim Mittelfeldmann der Verdacht auf einen Kreuzbandriss.

Der KSC befindet sich derzeit im Trainingslager im österreichischen Neukirchen am Großvenediger, wo sich Sihlaroglu nun auch verletzte. Der Teenager ging in der Vormittagseinheit während eines Elf-gegen-Elf-Spiels nach einem Gegnerkontakt zu Boden und konnte anschließend nicht mehr weitermachen. Sihlaroglu wird das Trainingslager nun voraussichtlich am Donnerstag verlassen.

Wie die Badener mitteilten, besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss im linken Knie, genauere Untersuchungen sollen Klarheit bringen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wäre das besonders bitter für den Mittelfeldspieler, der gehofft hatte, endlich durchzustarten und "in der Profimannschaft Fuß fassen wollte", wie er unlängst in einem Interview mit dem Stadtportal Karlsruhe verriet.

Seit 2016 ist Sihlaroglu beim Karlsruher SC, bislang kam er aber lediglich einmal in der 2. Liga zum Einsatz. Das war beim 4.0 gegen Hannover 96 am 27. November 2021 - er wurde in der 89. Minute eingewechselt und avancierte damit im Alter von 16 Jahren und 142 Tagen zum jüngsten Zweitligaspieler der Geschichte. Es ist bis dato sein einziger Einsatz auf Profiebene für den türkischen Junioren-Nationalspieler, der auch für Deutschland spielberechtigt wäre.

Ein zentraler Grund, warum Sihlaroglus Karriere ins Stocken geriet, ist auch ein Kreuzbandriss, den er vor fast einem Jahr erlitten hat - auch damals hatte sich der gebürtige Mannheimer, der beim KSC einen Vertrag bis 2026 besitzt, in der Vorbereitung verletzt, allerdings am rechten Knie. Es folgte eine fast achtmonatige Verletzungspause.