KSC bangt um Gersbeck

Wenn der Karlsruher SC am Freitag den SV Darmstadt 98 empfängt, droht Stammtorhüter Marius Gersbeck auszufallen.

KSC-Stammkeeper Gersbeck knickte am Mittwoch im Training der Badener mit dem rechten Sprunggelenk um und musste die Einheit vorzeitig beenden, teilten die Karlsruher mit.

Wie schwerwiegend die Verletzung sei, könne zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Zunächst würden weitere Untersuchungen folgen.



Der KSC war mit einem 3:1-Sieg beim FC Hansa Rostock in die Saison gestartet und empfängt am Freitagabend den SV Darmstadt 98 (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Lilien gaben ihrerseits am Mittwoch vier neue Corona-Fälle bekannt.