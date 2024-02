"Krypto wird nicht mehr so schnell weggehen"

Der FC Bayern hat im Januar mit dem österreichischen Finanzdienstleister Bitpanda eine mehrjährige Platin-Partnerschaft vereinbart. Dessen deutscher Geschäftsführer Eric Demuth (37) spricht über das Zustandekommen der Kooperation mit dem Rekordmeister.

Herr Demuth, wer oder was steckt hinter Bitpanda?

Wir sind eine klassische Trading-Plattform, also eine Heimat für digitale Assets wie Kryptowährungen. Vor allem ist Bitpanda sehr einfach zu bedienen. Wir sind also die Trading-Plattform für jedermann.

Wie sind Sie dazu gekommen, ein solches Unternehmen zu gründen?

Ich habe mich schon immer viel mit Finanzen beschäftigt und in Wien vor zehn Jahren mit Chris- tian Trummer und Paul Klanschek Bitpanda gegründet. Fast forward: Es ist eine aufregende Reise, und mittlerweile sind wir Marktführer im deutschsprachigen Raum.

Warum nun eine Partnerschaft mit dem FC Bayern?

Na ja, ich frage mal so zurück: Mit wem denn außer dem FC Bayern? Als Marktführer ist es auch unser Anspruch, mit den Besten aus anderen Branchen zu kooperieren - und das sind in der Fußballbranche nun mal die Bayern. Außerdem stehen die Bayern wie kein anderer Verein für nachhaltiges Wirtschaften.

Präsenz am Spielfeldrand: die Bande in der Allianz-Arena. IMAGO/MIS

Wie sieht die Partnerschaft aus?

Wir sind vor dem Stadion, im Stadion und am Spielfeldrand an vielen Stellen mit unserem Namen präsent. Es wird darüber hinaus viele attraktive Gewinnspiele von uns für Bayern-Fans geben, und wir drehen demnächst auch coole Werbespots mit den Bayern-Spielern.

Es gibt immer noch viele Skeptiker bezüglich der Sicherheit von Krypto- währungen. Wie begegnen Sie dieser Skepsis?

Skepsis ist grundsätzlich okay. Denn Geldanlage ist eine völlig individuelle Sache. Aber schon allein, dass wir dieses Gespräch führen, zeigt doch, dass wir dieses komplexe Thema immer weiter aufbrechen und es Stück für Stück in die Mitte der Gesellschaft bringen. Die Kryptoindustrie wird angesichts der zunehmenden Regulierung und Etablierung auch nicht mehr so schnell weggehen aus der Finanzbranche.

War es denn schwierig, die Verantwortlichen beim FC Bayern von Bitpanda zu überzeugen?

Wir müssen als Firma sehr schnell agieren und hassen daher lange Prozesse. Unsere Hausaufgaben haben wir weit im Vorfeld des Vertragsabschlusses gemacht, besitzen die meisten Lizenzen in Europa und sind in Deutschland streng reguliert. Das war für die Bayern entscheidend.