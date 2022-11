Kruses Einblick ins Seelenleben: "Es war für mich keine einfache Zeit"

Max Kruse meldet sich mal wieder zu Wort. Ein wenig nachdenklich und rätselhaft, zugleich kämpferisch. Seine Karriere, betont der 34-Jährige, der in Wolfsburg aussortiert ist, sei noch nicht zu Ende. Und beim VfL will er in Kürze wieder trainieren.

Die Spieler des VfL Wolfsburg befinden sich dieser Tage bei ihren Nationalmannschaften oder im Urlaub. Max Kruse wiederum wird am Montag in Wolfsburg aufschlagen und, so der Plan des 34-Jährigen, bald wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Via Instagram liefert der Routinier, beim VfL von Trainer Niko Kovac aussortiert und seit Ende September wegen einer Oberschenkelverletzung außer Gefecht, ein Update. "Ich hatte Freitag ein MRT, die Strukturen sind verheilt, es sieht alles sehr, sehr gut aus. Ich werde ab morgen noch mal in Wolfsburg mit dem Reha-Trainer arbeiten und hoffentlich bald meinen Abschlusstest machen, dass ich dann auch wieder vollkommen gesundgeschrieben werde", berichtet Kruse, der anschließend einen kleinen Einblick in sein Seelenleben gibt.

"In letzter Zeit", sagt Kruse, "ist das Sportliche so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, viele außersportliche Sachen sind bei mir passiert." Kruse beim Poker, Kruse bei einer Sex-Messe, Kruse auf Youtube, Kruse, wie er gegen VfL-Kapitän Maximilian Arnold ("Der, der weniger Talent hat, muss mehr trainieren") pestet. Dinge, die seinem Arbeitgeber gar nicht gefallen. Der Spieler sagt: "Ich kann nur sagen, das hat alles seine Gründe, irgendwann werde ich sicherlich mal darüber reden." Er macht deutlich, dass ihm die vergangenen Monate zugesetzt haben. "Ich glaube, es ist klar, dass es auch für mich keine einfache Zeit war." Offenbar half es ihm, auf andere Gedanken zu kommen. "Ich kann nur so viel sagen: Die Zeit hat mir auf jeden Fall gutgetan, ich konnte mich ein bisschen ablenken, ich konnte entspannen."

Nun aber gelte der Fokus wieder seinem Beruf: "Jetzt geht der volle Angriff wieder auf Fußball", kündigt Kruse an. "Ich will so schnell wie möglich wieder richtig trainieren können, ich will so schnell wie möglich wieder fit sein. Denn: Meine Karriere ist auf jeden Fall noch nicht vorbei." Wie es für den ausrangierten Routinier weitergeht, bleibt jedoch offen. Der VfL möchte seinen Störfaktor am liebsten im Januar abgeben, doch wie schon im Sommer stehen Interessenten nicht Schlange. Eine vorzeitige Vertragsauflösung mit Kruse, dessen Kontrakt bei den Niedersachsen im Sommer endet, kam bislang nicht zustande. "Wo, wie und was auch immer passiert, keine Ahnung", sagt der Offensivmann. "das steht noch in den Sternen." Seine Ankündigung: "Ich werde genauso stark zurückkommen." Das nächste Mannschaftstraining in Wolfsburg findet am 1. Dezember statt. Mit Max Kruse?