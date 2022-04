Kruses besondere "Fünferpacks"

Mit seinen drei Treffern am Freitagabend schreibt ein Wolfsburger Profi in der Bundesliga auf mehrfache Weise Geschichte. Und auch ein ehemaliger Trainer des Klubs spielt eine Rolle in der ungewöhnlichen Bilanz des 34-Jährigen.

Nachdem der VfL Wolfsburg eine Woche zuvor zur Pause in Dortmund noch mit 0:5 zurückgelegen hatte, ging man nun nur einen Spieltag später gegen Mainz mit 5:0 in die Halbzeit. So etwas hatte es bis dahin nie zuvor in der Bundesligageschichte gegeben. Überhaupt gab es seit der Gründung der höchsten Spielklasse im Jahr 1963 erst zwei Teams, die innerhalb einer Saison sowohl einen mindestens fünf Tore betragenden Vorsprung und einen Fünf-Tore-Rückstand zur Pause erlebten.

Erstmals widerfuhr dies dem Karlsruher SC 1964/65: 7:0 (Halbzeit 5:0) gewannen die Badener bei Eintracht Frankfurt am 5. Spieltag, 0:9 (Halbzeit 0:5) verloren sie bei 1860 München am 18. Spieltag. Bayern München verlor am 15. Spieltag 1975/76 einmal mit 0:6 bei Eintracht Frankfurt und hatte dort zur Pause bereits mit 0:5 hinten gelegen. 7:4 siegten die Münchner später am 34. Spieltag gegen Hertha BSC, nachdem es zum Seitenwechsel bereits 5:0 gestanden hatte.

Kruse im Mittelpunkt

5:0 gegen 05 - irgendwie drehte sich nun am Freitagabend beim Wolfsburger Kantersieg über Mainz Vieles um die Zahl fünf. Im Mittelpunkt: Max Kruse. Der im Winter von Union Berlin zu den Niedersachsen zurückgekehrte Profi hatte mit drei Treffern einen großen Anteil am Erfolg seines Teams. Er erzielte nun zwölf Tore in 43 Bundesligaspielen für Wolfsburg. Der VfL ist damit nach Bremen (32 Tore), Mönchengladbach (23), Union (16) und Freiburg (elf) bereits der fünfte Verein seiner Karriere, für den ihm eine zweistellige Anzahl an Toren glückt.

Nur ein Spieler erzielte vorher für so viele unterschiedliche Vereine mindestens zehn Tore: Bruno Labbadia. Dem späteren Wolfsburger Trainer gelang das sogar bei gleich sechs Klubs, nämlich bei den Bayern (28), Kaiserslautern (20), Bremen (18), Köln (15), Bielefeld und Hamburg (je elf).

Für Kruse kommt seit diesem Wochenende außerdem noch ein weiterer besonderer "Fünferpack" hinzu. Nachdem der 34-Jährige zuvor schon für Freiburg, Gladbach, Bremen und Union gegen Mainz getroffen hatte, schaffte er das nun auch im Wolfsburger Trikot. Nur einem Spieler waren zuvor in den Farben von fünf unterschiedlichen Klubs Tore gegen einen einzigen Gegner gelungen. Kurios, aber: auch das war Max Kruse selbst. Gegen Hoffenheim vollbrachte er dieses Kunststück für den VfL sowie für seine ehemaligen Vereine St. Pauli, Freiburg, Gladbach und Union.