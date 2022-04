Kruse: "Wir wussten, dass sehr viel auf dem Spiel steht"

Der VfL Wolfsburg hatte gegen Mainz die Schlüsselszenen auf seiner Seite und ist nun fast gerettet. Intern hat man dem Duell mit dem FSV eine besondere Gewichtung verliehen.

Florian Kohfeldt scheint es im Vorfeld gewusst zu haben. Laut Max Kruse hatte der Wolfsburger Trainer seiner Mannschaft vor dem Spiel am Freitagabend gegen Mainz 05 mitgegeben, dass auf sein Team zwei Schlüsselszenen zukämen, die den Ausgang entscheidend beeinflussen würden. "Er hat uns gesagt, wie wir damit umzugehen haben, egal ob negativ oder positiv", so Kruse am Mikrofon von DAZN.

Beim deutlichen 5:0 über den FSV war es zunächst eine negative Szene, die dank Keeper Koen Casteels aber nicht bestraft wurde. Sebastian Bornauw hatte den Ball im Spielaufbau leichtfertig an Jonathan Burkardt verloren; der Mainzer Angreifer war frei durch, scheiterte aber am Wolfsburger Kapitän. "Es war wichtig, dass ich den gehalten habe", kommentierte Casteels jene Szene in der 15. Minute, die beim Stand von 1:0 mutmaßlich einen großen Einfluss auf den Spielverlauf hatte.

"Wir waren in der Pflicht"

Neun Minuten später folgte die zweite entscheidende Situation, Lukas Nmecha wurde im Strafraum von Niklas Tauer zu Fall gebracht. Der Mainzer wurde nach kurzem Video-Studium von Referee Harm Osmers zusätzlich vom Platz gestellt, laut Kruse eine vertretbare Entscheidung, die Regel gebe es schließlich her. "Ob das so gut ist, keine Ahnung", so Kruse, dem es letztlich egal war und der den Elfmeter zum 2:0 verwandelte - sein 24. Treffer beim 25. Bundesliga-Versuch vom Punkt.

Bis zur Pause spielte sich Wolfsburg dann in einen Rausch, traf noch dreimal und machte die 1:6-Klatsche vom vergangenen Wochenende gegen den BVB schnell vergessen. "Wir waren in der Pflicht, eine Reaktion zu zeigen. Das haben wir gemacht", zeigte sich Casteels zufrieden.

Mit einem Polster nach Stuttgart

Nach dem Dortmund-Debakel hatten die Wölfe der Partie gegen Mainz eine hohe Bedeutung verliehen, schließlich war der Klassenerhalt vier Spieltage vor Schluss längst noch nicht in trockenen Tüchern. "Wir müssen uns nichts vormachen, dass das heute ein Endspiel war. Natürlich kommuniziert man das nicht so nach außen, aber wir als Mannschaft wussten, dass heute sehr, sehr viel auf dem Spiel steht", gab Kruse zu, auch mit Hinblick auf das kommende Spiel beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart. "Hätten wir heute verloren, wäre es nächste Woche ein Spiel gewesen, in dem es um alles geht."

Das hat der VfL aber abgewendet, mit nun einem absolvierten Spiel mehr als der VfB beträgt der Vorsprung auf die Schwaben neun Punkte. Das sollte reichen, weiß auch Kruse: "Rechnerisch können wir noch absteigen, aber wir haben uns heute definitiv ein wenig Luft verschafft. Nächste Woche wollen wir den Sack zumachen", kündigte der Dreierpacker das Ziel für den 32. Spieltag an.

