Kruse: "Wenige haben erwartet, dass ich mich fit halte"

Max Kruse will beim SC Paderborn ein Vorbild für andere sein. Am Dienstag sprach er über Gemeinsamkeiten mit Trainer Lukas Kwasniok - und seine Fitness.

Es sind Dinge, wie sie wohl nur Max Kruse klarstellen muss: Nein, er werde nicht jeden Tag von Berlin nach Paderborn pendeln, betonte der Neuzugang des SCP nach dem Training am Dienstag gegenüber den anwesenden Journalisten. "Ich bin auf Wohnungssuche und werde mir hier so schnell wie möglich eine zulegen."

Doch warum schlägt der 35-Jährige zehn Monate nach seinem Aus beim VfL Wolfsburg überhaupt noch einmal im Profifußball auf? "Der Antrieb war, dass ich noch Lust auf Fußball hatte. Ich hatte ja genug Zeit, darüber nachzudenken, ob ich dem Sport erhalten bleiben will oder meine Karriere beende. Aber erstens habe ich dieses Feuer noch in mir, ich will noch was erreichen. Zweitens weiß jeder, der mich kennt, dass ich so sicherlich nicht aufhören werde."

Kwasniok? "Von der Menschlichkeit her sind wir ein bisschen ähnlich"

Und drittens gab es ein passendes Angebot. Denn: "Ich habe gesagt, wenn ich jetzt im Sommer nichts finden würde, wäre es das gewesen. Da muss man ganz ehrlich sein", so Kruse. Das monatelange Individualtraining sei "auf Dauer zäh" geworden. "Noch ein halbes Jahr hätte ich das nicht geschafft. Deswegen bin ich froh, dass ich einen guten Verein gefunden habe, bei dem ich mich noch mal beweisen und zeigen kann, dass ich noch nicht alt genug bin."

Mit Trainer Lukas Kwasniok, der unlängst negative Schlagzeilen schrieb, habe es auf Anhieb gepasst. "Von der Menschlichkeit, vom Typ her sind wir ein bisschen ähnlich", findet Kruse. "Wir haben uns von Anfang an gut verstanden."

Er habe beim SCP das Gefühl, gebraucht zu werden - und er selbst sein zu können. Seine Social-Media-Aktivitäten, die in der Vergangenheit dem Vernehmen nach manches Engagement zerschlugen, seien "natürlich" auch beim SCP Thema gewesen. Aber die Verantwortlichen hätten ihm "klar signalisiert, dass sie mich als Mensch nicht verändern wollen", so Kruse. "Ich hatte von Anfang an das Gespür, dass der Verein mich wirklich haben will, dass man mir auch vertraut." Auf den prominenten Neuzugang hätten die Teamkollegen "ganz normal" reagiert, versichert Kruse. "Man muss meine Position auch nicht höherhängen, als sie ist."

"Irgendwie schaffe ich es ja doch jedes Jahr, meine Leistung abzurufen"

Die große Frage ist: Wie fit ist Kruse nach der langen Pause? "Wenige haben erwartet, dass ich mich überhaupt fithalte", lächelt er. "Ich werde in drei, vier Wochen zeigen können, wie fit ich wirklich bin." Um am ersten Spieltag in Fürth (30. Juli) in der Startelf zu stehen? "Warum nicht? Ich habe in der Zeit ohne Fußball gut gearbeitet, gerade in den letzten zwei Monaten, um auf einem guten Stand zu sein. Das hat man bei den Fitnesstests gesehen. Vier Wochen sollten eigentlich reichen, um topfit zu werden."

Er weiß nach 307 Bundesliga-, 63 Zweitliga-, neun Champions-League- und 14 Länderspielen: "Irgendwie schaffe ich es ja doch jedes Jahr, meine Leistung abzurufen. Das zählt am Ende. Da ist das Drumherum eigentlich egal."