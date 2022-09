Kruse verkündet: "Ich bleibe in Wolfsburg"

Max Kruse bleibt beim VfL Wolfsburg - das verkündet der Offensivmann bei Instagram. Bis zum Winter herrscht somit erst einmal Ruhe in dieser Personalie.

Ausschließen lässt sich bei Max Kruse wohl nie etwas. Und so konnte auch niemand mit absoluter Gewissheit sagen, dass der 34-Jährige in diesem Sommer beim VfL Wolfsburg bleibt. Jedoch: Eine Anfrage ging in den vergangenen Wochen beim Klub nicht ein für den Routinier, der freilich kein Geheimnis daraus macht, mit seiner sportlichen Situation nicht ganz zufrieden ist. Schließlich kam er unter dem neuen Trainer Niko Kovac erst einmal von Beginn an zum Einsatz, in drei Ligaspielen wurde Kruse eingewechselt - und blieb bislang ohne Torbeteiligung. Einen Abschied vom VfL wird es aber nicht geben - zumindest nicht mehr am heutigen Donnerstag. "Nein, ich wechsele nicht", verkündet Kruse bei Instagram. "Ich weiß, es ist Deadline Day, aber ich bleibe in Wolfsburg."

Was erst einmal für Klarheit sorgt. Dass nun Ruhe einkehrt rund um den Mann, der mit seinen Wortbeiträgen in den sozialen Netzwerken die Aufmerksamkeit zwangsläufig auch außerhalb des Rasens immer wieder auf sich lenkt, ist eher nicht zu erwarten.

Folgt im Winter der Sprung des bekennenden USA-Fans Kruse in die MLS?

Und die nächste Wechselperiode im Winter könnte ohnehin interessant werden für den bekennenden USA-Fan. Dann nämlich könnte der Sprung in die Major League Soccer erfolgen, wo sich Kruse ein Engagement vorstellen kann. Sein Vertrag in Wolfsburg endet 2023 und würde sich bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen, dem Vernehmen nach 17, verlängern. Bis zum Winter und der WM-Pause kann Kruse im VfL-Trikot aber nur noch auf maximal 16 Partien kommen. Das Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Carl Zeiss Jena (1:0) hatte der Routinier wegen eines grippalen Infekts verpasst.