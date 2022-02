Kruse und das Ende bei Union: "Ich habe mir etwas anderes vorgestellt"

Max Kruse hat in den vergangenen Tagen mit seinem plötzlichen Winterwechsel hin zum VfL Wolfsburg und weg von Union Berlin für Schlagzeilen und Gesprächsstoff gesorgt. Am späten Samstag folgten neue Erklärungen.

Zu Gast beim ZDF im "Aktuellen Sportstudio" ließ Max Kruse nochmals etwas hinter die Kulissen blicken und erläuterte vor seinen später folgenden vier Treffern an der Torwand zunächst noch einmal, wie es zum doch für viele überraschenden Wechsel zum VfL Wolfsbug kam.

"Dass es im Winter passiert, das war jetzt nicht in meinem Kopf. Es war nicht so, dass ich jetzt unbedingt weg muss", so Kruse eingangs. "Das, was am Ende passiert ist, hatte ja mit der Situation in Wolfsburg zu tun. Wenn der Klub besser dagestanden wäre, wäre womöglich eine Anfrage an mich gar nicht erst gekommen. Für mich hat sich dann die Situation einfach ergeben, in der ich gesagt habe: 'Ja, das kann ich mir vorstellen.' Erst recht, weil die Entscheidung, die Eisernen nach zwei Vertragsjahren auf jeden Fall in diesem Sommer zu verlassen, schon länger von ihm festgelegt worden war: "Darüber hatte ich auch schon den ein oder anderen Verein in Kenntnis gesetzt, dass es keine Gespräche gibt, die zu einer Verlängerung (bei Union; Anm.d.Red.) führen können."

"Das zweite Jahr lief persönlich nicht mehr so wie das erste"

Doch was hatte den Ausschlag gegeben, einen potenziellen Champions-League-Qualifikanten und möglichen DFB-Pokal-Finalteilnehmer am Ende doch für einen im Abstiegskampf steckenden Klub zu verlassen? Einerseits die Aussicht, sein "noch offenes Kapitel" bei den Wölfen (zwischen 2015 und 2016 auch aufgrund privater Eskapaden nicht sehr erfolgreich) vervollständigen zu können als auch das Geld. Daraus machte Kruse keinen Hehl.

Doch da gab es noch mehr: "Ich gehe ja eigentlich sehr gerne nach Gespür - und ich hatte wirklich eine sehr intensive und geile Zeit bei Union, keine Frage", so der 33-jährige Routinier. "Doch das zweite Jahr lief persönlich nicht mehr so wie das erste, auch wenn es sportlich sehr gut lief. Das kann ich so sagen. Ich will da jetzt auch nicht zu tief ins Detail gehen oder ein Fass aufmachen, wo keines aufgemacht werden muss. Aber ich war nicht mehr so zufrieden wie im ersten Jahr. Das kann ich so sagen."

Da ist jetzt kein böses Blut geflossen. Aber wir hatten die eine oder andere unterschiedliche Ansicht von Dingen. Max Kruse über das Verhältnis mit Union-Trainer Urs Fischer

Gab es sportliche oder menschliche Gründe? "Beides", so Kruse. Auch ins Detail ging der ehemalige Nationalspieler, der in dieser Saison zweimal unberücksichtigt im Berliner Kader gestanden hatte neben 13 vorzeitigen Auswechslungen und dennoch beigesteuerten fünf Treffern sowie sieben Vorlagen. Er deutete ein nicht mehr zu 100 Prozent intaktes Verhältnis mit Union-Trainer Urs Fischer an: "Als Sportler will man von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz stehen, da bin ich natürlich auch noch ehrgeizig. Und da habe ich einige Sache nicht so verstanden, wie es andere gesehen haben. Ich bin dann ja auch einer, der dann in die Konfrontation geht. Es ist aber jetzt nicht so, dass das Verhältnis jetzt zerbrochen oder komplett schlecht war."

Trotzdem: "Ich habe mir einfach auch etwas anderes vorgestellt über kurz oder lang, deswegen ist die Entscheidung so im November/Dezember gereift, dass diese Saison bei Union auf jeden Fall die letzte sein wird." Und das hing eben auch mit dem aus seiner Sicht nicht mehr bestens funktionierenden Zusammenspiel mit Fischer zusammen: "Das hatte natürlich damit zu tun. Da ist jetzt kein böses Blut geflossen und ich glaube, man kann sich immer noch in die Augen schauen. Aber wir hatten die eine oder andere unterschiedliche Ansicht von Dingen."