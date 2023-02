Kruse über Union: "Es reicht für die Champions League"

Union Berlin kann mit einer weiteren Bundesligasaison planen. Das Ziel darf nun das internationale Geschäft sein. Wie die Statistiken belegen.

Vielleicht sollten die Spiele von Union Berlin in Zukunft mit 1:0 für den Gegner starten. Dann würden die Eisernen gleich mit dem Anpfiff aufs Gaspedal drücken. Zumindest was das Ergebnis angeht. Denn in den vergangenen sechs Partien gerieten die Köpenicker jeweils in Rückstand - und schafften es in der verbleibenden Spielzeit aber noch, diesen in einen Sieg umzumünzen.

So auch im Top-Spiel bei RB Leipzig. Die Sachsen gingen im ersten Abschnitt in Front, Union egalisierte die Führung nach dem Seitenwechsel und legte sogar das 2:1 nach. "Wir sollten nicht zu oft in Rückstand geraten. Aber auch da haben wir einen Schritt nach vorne gemacht, dass wir enge Spiele nun drehen können", sagte Torschütze Robin Knoche.

Stärke bei Standardsituationen

Zudem ergänzte Mitspieler Niko Gießelmann: "Wir glauben an uns, sind mental brutal stark. Wenn du vorher schon mal einen Rückstand gedreht hast, stärkt das natürlich den Glauben." Doch nicht nur die Mentalität und der Kampfgeist passt zurzeit bei den Eisernen. Es kommen etliche Faktoren zusammen, weshalb die Eisernen seit Spieltag 17 Rang zwei behaupten und dem Primus FC Bayern München dicht auf den Fersen sind.

So unter anderem die Stärke bei den Standardsituationen. Exemplarisch dafür der Sieg in Leipzig. Der Ausgleich fällt nach einer Ecke und der Siegtreffer wurde per Strafstoß erzielt. "Das kommt nicht von ungefähr, wird jede Woche im Training mehrmals einstudiert. Und ist dann eben auch schwierig zu verteidigen", betonte Ex-Unioner Max Kruse im "Doppelpass".

Kruse rechnet mit der Champions League

Das Resultat daraus: Drei weitere Zähler - und somit 42 Punkte auf dem Konto. Ein neues Saisonziel muss her und soll laut Gießelmann "nach den englischen Wochen" besprochen werden. Kruse zufolge sei das Potenzial vorhanden, um bis zum Ende oben mitzuspielen. "Sie spielen seit drei Jahren eine hervorragende Rolle in der Bundesliga. Ich bin mir fast sicher, dass es am Ende für die Champions League reichen wird."

Ähnliches verdeutlicht auch ein Blick in die Datenbank. Dass eine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt mit dieser Punkteausbeute am Ende nicht auf Platz 1 oder 2 stand, war zuletzt in der Saison 2018/19 Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen landeten am Ende mit 55 Punkten auf dem 5. Rang. Was gleichzeitig auch die schlechteste Platzierung seit Einführung der 3-Punkte-Regel darstellt. Soll heißen: Union Berlin befindet sich zumindest auf einem guten Weg, sich erstmalig für die Champions League zu qualifizieren. Auch wenn es noch ein langer Weg bis dorthin ist.