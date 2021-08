Kruse, Süle & Co. starten CoD-Charity-Turnier für deutsche Flutopfer

Am 18. August findet live auf twitch ein Charity-eSport-Turnier mit 32 Fußballern und Streamern statt, darunter unter anderem Max Kruse und Niklas Süle. Die Erlöse des Turniers kommen Flutopfern in Deutschland zugute.

Max Kruse, Niklas Süle und 14 weitere Fußballer werden am eSport-Turnier für den guten Zweck teilnehmen. e-arena/Union Berlin/ FC Bayern München

Die eSport-Organisation e-arenaa veranstaltet am 18. August ein Charity-eSport Turnier, live auf Twitch. Insgesamt 32 Teilnehmer, 16 professionelle Fußballer und 16 Streamer, werden in Call of Duty: Warzone gegeneinander antreten.

Während des Turniers werden Spenden von den Zuschauern gesammelt. Der Erlös geht an Opfer der Flutkatastrophen in Deutschland. Im Mai organisierte e-arenaa zuletzt ein Event dieser Art und konnte 8.000€ für die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. einsammeln.

Die Teilnehmer und alle wichtigen Infos

Insgesamt 16 professionelle Fußballer werden an der Veranstaltung teilnehmen:

Niklas Süle (FC Bayern München), Oliver Batista Meier (FC Bayern München, ausgeliehen an Heerenveen), Max Kruse, Cedric Teuchert (beide Union Berlin), Marius Wolf, Roman Bürki (beide Borussia Dortmund), Marco Friedl (Werder Bremen), Nico Mantl (Red Bull Salzburg), Jannik Huth, Luca Marseiler, Freddy, Dennis Srbeny, Kai Pröger, Julian Justvan (alle SC Paderborn), Levin Öztunali (Mainz 05) und Maurice Deville (1. FC Saarbrücken).

Das Teilnehmerfeld wird von 16 Streamern vervollständigt:

KayzahR, ProErsiin, Falaxii , Riirex, AllrounderMT, Nova, Visca96Barca, Shukz, StylerZ, Maxi (Strainmaxi), Veylaney, GustafGabel, FloydShov, Fxzzn, Dieserkingphil und Satyrbe.

Die Auslosung für das Turnier findet am 11. August um 20 Uhr statt. Das Charity-Turnier selbst wird am 18. August um 19 Uhr ausgetragen. Beide Events könnt Ihr live auf dem Twitch-Kanal von e-arenaa sehen.

Zudem wird der ehemalige Unterhachinger und aktuelle Paderborn-Spieler Luca Marseiler seine Perspektive des Turniers auf seinem Twitch-Kanal live präsentieren.

