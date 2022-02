Kruse spielt definitiv - nur wo?

Max Kruse erhält von Florian Kohfeldt eine Einsatzgarantie für das so wichtige Duell mit der SpVgg Greuther Fürth am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE ! bei kicker). Offen lässt der Trainer jedoch, in welcher Rolle der Wolfsburger Neuzugang aufläuft.

Sein neuer Hoffnungsträger: Florian Kohfeldt mit Max Kruse. imago images/regios24