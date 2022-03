Kruse schimpft - Kohfeldt wirbt um Verständnis für Bornauw und Lacroix

Drei Gegentore in Freiburg, dreimal sah die Wolfsburger Defensive beim 2:3 im Breisgau alles andere als gut aus. Während Max Kruse kein Blatt vor den Mund nimmt, wirbt Trainer Florian Kohfeldt um Verständnis für seine jungen Verteidiger.

Es schien so, als würde der VfL Wolfsburg doch noch irgendwie zumindest als gefühlter Sieger aus diesem umkämpften Duell mit dem SC Freiburg hervorgehen. Nach einer indiskutablen Leistung im ersten Durchgang ohne Torschuss und ohne Willen fuhr sich die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt nach dem Seitenwechsel hoch und machte aus einem 0:2 ein 2:2. Doch statt eines Happy Ends folgte der nächste schlimme Defensivpatzer und das unterm Strich verdiente 2:3 im Breisgau.

Max Kruse, der seinen zweiten Saisontreffer im VfL-Trikot erzielte, wurde nach der Partie einmal mehr zum Wolfsburger Chef-Kritiker. "Wir haben, auf gut Deutsch gesagt, scheiße verteidigt", schimpfte der Offensivmann bei "Sky" über das Defensivverhalten seines Teams, das vor allem beim zweiten und dritten Gegentor schönste Geschenke verteilte. "Solche Tore dürfen wir einfach nicht bekommen", ärgert sich der 33-Jährige, "aber wir bekommen sie viel zu häufig. In den entscheidenden Momenten sind wir nicht achtsam genug."

Angesprochen fühlen darf sich die komplette VfL-Abwehr, die defensive Dreierkette wartete in Freiburg mit schweren individuellen Fehlern auf. Beim 1:2 angefangen bei Sebastiaan Bornauw, der immer wieder überfordert ist mit dem Spielaufbau. Nun patzte der Belgier, indem er den Ball auf den stark unter Gegnerdruck stehenden Xaver Schlager passte.

Wenige Sekunden und einen Freiburger Doppelpass später lag das Spielgerät im Wolfsburger Tor -weil im Zentrum obendrein Maxence Lacroix die Hereingabe unglücklich verlängerte und John Anthony Brooks sich mit einem gnädigen Sicherheitsabstand anschaute, wie Vincenzo Grifo den Ball mit zwei Kontakten in der Luft sehenswert versenkte.

Lacroix stand dann beim 2:3 im Mittelpunkt, als er ungelenk und mit schlechtem Timing gegen Siegtorschütze Nico Schlotterbeck verteidigte. Oder es zumindest irgendwie versuchte. "Wir haben ein paar Dinge gemacht, die nicht gehen", kritisiert auch Trainer Kohfeldt, der gleichzeitig bemüht ist, um Verständnis vor allem für Bornauw und Lacroix zu werben.

"Maxence und Seb sind sehr junge Spieler. Die wirken sehr gestanden, weil sie groß und kräftig sind. Die Jungs sind 21, die Saison geht nicht komplett spurlos an ihnen vorbei, da will ich sie ein bisschen in Schutz nehmen." Was freilich nur bedingt angebracht ist. Zumal Bornauw, im vergangenen Sommer für 14,5 Millionen Euro aus Köln verpflichtet, schon in wenigen Tagen 23 wird.