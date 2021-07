Kruse: Saudi-Arabien? "Das ist schon ein Endspiel"

Das war ein völlig missratener Start ins olympische Fußballturnier für die deutsche Mannschaft, Routinier Max Kruse weiß, was die Stunde geschlagen hat.

Keine gute Körpersprache: Max Kruse bei der bitteren Auftaktniederlage gegen Brasilien. DeFodi Images via Getty Images

Für einen Stoßstürmer war der Auftakt gegen Brasilien ein sehr undankbares Spiel. Max Kruse, der mit seiner Erfahrung, Ruhe und Ideen eigentlich das deutsche Angriffsspiel strukturieren sollte, hing weitestgehend in der Luft und hatte kaum Ballkontakte. Viel zu fehlerhaft geriet das anfällige deutsche Aufbauspiel immer wieder in die Fänge der lange Zeit aggressiven und aufmerksamen Brasilianer.

Wir waren immer einen Tick zu spät und nicht so drin, wie wir es uns vorgenommen haben. Max Kruse

Erst nach der Pause gönnten die im Gefühl des sicheren Sieges nachlassenden Südamerikaner auch Kruse einige wenige Aktionen, ehe ihn Coach Stefan Kuntz nach 68 Minuten vom Feld nahm. "Wir waren immer einen Tick zu spät und nicht so drin, wie wir es uns vorgenommen haben", erklärte der Stürmer von Union Berlin nach dem 2:4 von Yokohama, positiv ist, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht aufgesteckt, sondern weitergemacht und Gas gegeben haben. Natürlich wissen wir, dass Brasilien nach der Gelb-Roten Karte auch etwas weniger gemacht hat. Aber daran müssen wir anknüpfen und das wenig Positive rauszuziehen.“

Frühes Endspiel gegen Saudi-Arabien

Das wird auch nötig sein, soll das Turnier nicht frühzeitig aus der Hand gegeben werden. Der kommende Gegner am Sonntag, Saudi-Arabien, steht nach der 1:2-Niederlage gegen die Elfenbeinküste ebenfalls schon mit dem Rücken zur Wand. "Wir wissen aber auch, dass es am Sonntag ein anderes Spiel wird", ahnt Kruse, der auf mehr Spielanteile hofft . "Aber jeder, der die Tabelle lesen kann, weiß, dass das schon ein Endspiel ist."

Medaillenträume ausgeträumt? "Auf keinen Fall!"

Auch Benjamin Henrichs blickt trotz des bitteren Einstandes weiter positiv nach vorne. Ob die Medaillenträume schon ausgeträumt seien, wurde der Leipziger gefragt und entgegnete entschlossen: "Auf keinen Fall!" Dazu seien aber die enormen Defizite aus dem Brasilienspiel schleunigst abzustellen.

"Wir hatten viel zu große Abstände, bei jedem langen Ball standen die Brasilianer allein vor Müller, bei ihm können wir uns bedanken, dass das Spiel nicht viel höher ausgegangen ist, erklärte Henrichs, "aber auf der zweiten Halbzeit können wir aufbauen. Es war erst das zweite Spiel in der Konstellation, man sieht, dass wir nicht eingespielt sind, wir müssen uns finden. Besser als in der ersten Halbzeit, das war ein Witz, was wir da gespielt haben".

Ein schlechter.