Kruse ruft den nächsten Angriff aufs internationale Geschäft aus

Der Frust sitzt tief bei Union Berlin, die Reise in der Conference League ist zu Ende. Am Sonntag in Fürth können die Köpenicker aber weiter daran arbeiten, auch im kommenden Jahr wieder im Europapokal dabei zu sein.

Die Körpersprache von Max Kruse war nicht die Beste. Immer wieder zeigte der Angreifer des 1. FC Union Berlin beim 1:1 gegen Slavia Prag mit Gesten seine Unzufriedenheit auf dem Rasen des Berliner Olympiastadions an. Im letzten Spiel der Gruppenphase der Europa Conference League haderte der 33-jährige Routinier mehrfach - mal mit seinen Mitspielern, vielleicht auch mit sich selbst.

Zwar hatte Kruse mit seinem Treffer zum 1:1 noch mal Hoffnung beim Großteil der unter 2G-Plus-Bedingungen erlaubten 5000 Zuschauer geschürt. Doch der benötigte Heimsieg, um zumindest die Play-off-Spiele im Februar zum Erreichen des Achtelfinals des neuen Wettbewerbs zu erreichen, kam gegen die cleveren und disziplinierten Prager nicht mehr zustande.

Kruse stapfte bedient vom Platz und bemängelte, dass seine Mannschaft zu wenig Fußball gespielt habe. Nach Mitternacht war der Frust nicht weg. Aber in den eigenen vier Wänden rief der Ex-Nationalspieler via Instagram gleich mal ein neues Saisonziel aus. "Ich bin natürlich enttäuscht, dass wir es leider nicht geschafft haben. Wir müssen dann dieses Jahr noch mal angreifen, dass wir am Ende der Saison hoffentlich wieder in den internationalen Plätzen stehen. Dann wäre es auf jeden Fall eine geile Sache", sagte Kruse.

Trainer Fischer rückt von seinem Ziel nicht ab

Aktuell sind die Aussichten der Eisernen gar nicht so schlecht, sich erneut für die Conference League oder gar die Europa League zu qualifizieren. Union ist momentan Tabellensechster. Auch Trainer Urs Fischer hatte seinen Spaß bei den europäischen Auftritten. Aber der Schweizer bleibt konservativ und redet weiter hartnäckig nur vom Ligaverbleib. "Natürlich bekommt man Lust auf mehr. Aber wir bleiben unserem Weg treu. In erster Linie bleibt die Zielsetzung, den Klassenerhalt zu erreichen", so Fischer.

Den nächsten "Schritt" in diese Richtung kann Union am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim sieglosen Schlusslicht Greuther Fürth machen. In der nationalen Meisterschaft ist Union in dieser Saison bei weitem nicht so anfällig wie in der Gruppenphase der Conference League: Auf internationalem Terrain brachten gravierende individuelle Fehler von Verteidiger Timo Baumgartl am Donnerstag zu Hause gegen Prag, von Torwart Andreas Luthe beim Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam (1:2) und Abwehrchef Robin Knoche in Rotterdam (1:3) Union ins Hintertreffen.

Auch die drei Platzverweise von Paul Jaeckel in Prag (1:3) sowie von Christopher Trimmel und Cedric Teuchert in Berlin gegen Feyenoord waren untypisch für die Hauptstätter. "Ich glaube auch, dass wir in der Gruppenphase Lehrgeld bezahlt haben. Auf internationalem Niveau darf man sich solche Fehler nicht leisten. Das sind Erfahrungen, die man mitnehmen muss", sagte Fischer. Im nächsten Jahr könnte es Union besser machen.