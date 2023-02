Kruse: "Natürlich war der Wechsel scheiße"

Max Kruse hat seinen Wechsel zum VfL Wolfsburg verteidigt, aber auch als Fehler bezeichnet. Im Winter hatte er offenbar Kontakt zu anderen Bundesligisten.

Völlig ausgeschlossen war es augenscheinlich nicht, dass Max Kruse in dieser Saison noch einmal in der Bundesliga aufläuft. Nach seiner Vertragsauflösung beim VfL Wolfsburg im November klopften dem Ex-Nationalspieler zufolge andere Bundesligisten bei ihm an.

"Natürlich habe ich mit Vereinen gesprochen", erklärte Kruse am Sonntag im "Sport1-Doppelpass". Konkrete Namen wollte er zwar nicht nennen ("Das gehört sich einfach nicht"), deutete aber zumindest an: "Es waren ein, zwei Vereine aus der Bundesliga dabei, die vielleicht nicht die Rolle spielen, die sie sich vorgestellt haben."

Kruse kassierte Absagen: "Einige hatten Angst davor, es zu machen"

Zu einem Engagement kam es jedoch nicht. Warum? "Leider", so Kruse, sei nicht immer das Sportliche für eine Absage ausschlaggebend gewesen, sondern "Social Media, vielleicht auch das Echo, das es in den Vereinen gegeben hätte. Einige hatten Angst davor, es zu machen."

Von weiteren Auftritten in der Bundesliga nach Stationen in Freiburg, Gladbach, Bremen, bei Union Berlin und in Wolfsburg träumt der 34-Jährige gleichwohl weiterhin. "Wenn ich noch mal die Chance bekommen sollte, in der Bundesliga spielen zu dürfen, würde ich das machen, weil das immer mein Traum war." Doch weil das Transferfenster auch für vereinslose Spieler am 31. Januar schloss, sei ein Wechsel ins Ausland "wahrscheinlicher", etwa in die MLS, wohin Wechsel noch bis April möglich sind. "Mal gucken, ob was passiert."

Wolfsburg? "Ich konnte dieses Angebot nicht ablehnen"

Allzu viel Anlaufzeit würde Kruse nach eigener Aussage nicht benötigen, weil er täglich mit einem Fitnesstrainer arbeite. Aber: "Ein, zwei Wochen würde ich sicher brauchen, um in der Bundesliga wieder spielfähig zu sein. Es wäre utopisch zu sagen, ich könnte morgen 90 Minuten spielen. Das ist Quatsch, weil ich seit fünf Monaten aus dem Mannschaftstraining raus bin. Das kannst du einfach nicht simulieren."

Den Wechsel von Berlin nach Wolfsburg im Januar 2022 bewertet Kruse inzwischen als Fehler. "Ein Jahr später ist es einfach zu sagen: Natürlich war der Wechsel scheiße. Ist doch ganz klar, natürlich hat er sich für mich nicht positiv ausgewirkt." Für den VfL, der ihn schließlich im September aus disziplinarischen Gründen aussortierte, habe damals aber neben dem später freigestellten Trainer Florian Kohfeldt schlichtweg der finanzielle Aspekt gesprochen. "Ich bin letztes Jahr 33 gewesen", sagte Kruse. "Ich konnte dieses Angebot nicht ablehnen."