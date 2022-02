Kruse legt los: Topscorer mit Vertrags-Option

Am Dienstag um 15 Uhr wird Max Kruse wieder auf dem Wolfsburger Trainingsplatz stehen. Gut möglich, dass der 33-Jährige sogar noch länger beim VfL bleibt - nach kicker-Informationen kann sich sein Vertrag bis 2024 verlängern.

Zurück in Wolfsburg: Max Kruse will den VfL aus der Krise führen. imago images

Würde sich der VfL Wolfsburg gemäß seinen Planungen aktuell in der Tabelle irgendwo im oberen Tabellendrittel bewegen, er wäre wohl nie auf die Idee gekommen, in diesem Winter Max Kruse zu verpflichten. Der VW-Klub aber ist in den vergangenen Monaten in arge Schieflage geraten - und sieht in dem 33-Jährigen einen Spieler, der in dieser Situation mit seiner Erfahrung und Klasse helfen kann.

Mit einem Schlag ist Kruse gar Wolfsburger Topscorer: Auf fünf Tore und sechs Vorlagen kommt der Routinier in dieser Spielzeit im Trikot von Ex-Klub Union Berlin - unerreicht im Wolfsburger Kader. Dort führte Wout Weghorst bis zu seinem Abschied am Montag zum FC Burnley mit sechs Treffern und einer Vorlage vor Lukas Nmecha, der ebenfalls sechsmal traf.

Auf Kruses Coolness im Strafraum setzt der VfL nun im Abstiegskampf. Eine Sache, die der Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt in dieser Saison bislang völlig abgeht - lediglich 17 Tore in 20 Ligaspielen sprechen Bände. Kruses Auftrag ist klar: "Ich will dem VfL helfen, aus dieser Situation rauszukommen", betont er. "Ich hoffe, dass wir mit mir die Kurve kriegen und wieder weiter oben angreifen können."

Kruse: Kohfeldt mit "sehr entscheidender Rolle"

Dass sich Kruse als Profi auf und neben dem Platz zwischen Genie und Wahnsinn bewegt, wissen die VfL-Verantwortlichen. Sportdirektor Marcel Schäfer spielte vor sechs Jahren noch mit dem Offensivmann in einer VfL-Mannschaft, Kohfeldt trainierte ihn in Bremen. Und kam bestens mit ihm klar.

Zur Saison 2018/19 machte ihn der Coach gar zum Kapitän, Kruse führte Werder mit elf Treffern und elf Assists auf Rang acht - und wechselte dann zu Fenerbahce Istanbul. Nun das Wiedersehen in Wolfsburg. "Flo hat eine sehr entscheidende Rolle gespielt", verrät Kruse. "Ich und Flo hatten eine sehr gute Zusammenarbeit in Bremen. Jeder weiß, was er an dem anderen hat."

Dass Kohfeldt selbst stark in der Kritik steht angesichts des dramatischen Misserfolgs in den vergangenen Monaten, ist Kruse natürlich bewusst. "Ich will Flo und dem VfL Wolfsburg helfen, wieder zu alter Stärke zurückzufinden." Eine Kohfeldt-Entlassung selbst bei einer Niederlage am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Kellerduell mit Fürth erscheint vor dem Hintergrund dieses Transfers eigentlich kaum möglich, der VfL stärkt mit dem Kruse-Deal auch seinen Coach.

Automatische Vertragsverlängerung im Blick

Wird Kruses zweiter Anlauf in Wolfsburg ein voller Erfolg? In seiner ersten VfL-Saison 2015/16 enttäuschte er zwar sportlich keineswegs (neun Tore und zwölf Vorlagen in 43 Pflichtspielen), unterm Strich aber sorgte er für zu viele Schlagzeilen abseits des Fußballplatzes. Negativer Höhepunkt: Nach dem nächtlichen Vergessen von 75.000 Euro in einem Berliner Taxi belegte ihn der damalige VfL-Geschäftsführer Klaus Allofs mit einer Geldstrafe.

Wolfsburg, erklärt Kruse, "war der einzige Verein, bei dem ich meine Arbeit noch nicht abgeschlossen habe". Wie lange er diese Arbeit im grün-weißen Dress noch verrichtet, ist offen. Zunächst unterschrieb der 33-Jährige einen Vertrag bis 2023, dieser enthält nach kicker-Informationen jedoch eine Option auf eine weitere Spielzeit. Kommt Kruse in der nächsten Saison auf eine gewisse Anzahl an Einsätzen (dem Vernehmen nach rund 25), verlängert sich sein Vertrag automatisch.